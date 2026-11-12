https://mehrnews.com/x3dBdj ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ کد مطلب 7009023 استانها کردستان استانها کردستان ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳ حماسه مردم دیار گروس در اجتماعات شبانه همزمان با ایام فاطمیه(س) بیجار- همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س) مردم دیار گروس در اجتماعات شبانه و به سوگواری و عزاداری پرداختند. دریافت 47 MB کد مطلب 7009023 کپی شد مطالب مرتبط میدان فاضل گروسی بیجار جلوهگاه حماسه حضور مردم شد فعالیت ۳۰۰ هیئت مذهبی کردستان در ایام فاطمیه گرگان، روایت شبهای ایستادگی و عهد ناگسستنی مردم رامیان بیدار است؛ شکوه همدلی در قرار شبانه مردم برچسبها بیجار حضرت فاطمه زهرا (س) تجمع مردمی
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