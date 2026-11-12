https://mehrnews.com/x3dBdy ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ کد مطلب 7009035 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴ استقبال و وداع با سه شهید خوشنام در تجمع شبانه یاسوج یاسوج-استقبال و وداع با سه شهید خوشنام در تجمع شبانه یاسوج برگزار شد. دریافت 171 MB کد مطلب 7009035 کپی شد مطالب مرتبط وداع مردم کومله با یک شهید خوشنام استقبال خواهرانه از شهیدخوشنام در پردیس فرهنگیان کهگیلویه وبویراحمد تصاویری از خاکسپاری یک شهید خوشنام در رشت وداع شبانه مردم سنندج با پیکر سه شهید گمنام دفاع مقدس تشییع پیکر ۲ شهید خوشنام در رشت گرگان، روایت شبهای ایستادگی و عهد ناگسستنی مردم رامیان بیدار است؛ شکوه همدلی در قرار شبانه مردم شهید خوشنام مهمان شهرستان «دیلم» شد استقبال مردمان کومله از شهید خوشنام بره سری ها میزبان شهید خوشنام برچسبها یاسوج تجمع مردمی شهدای گمنام
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