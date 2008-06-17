مشکلات اقتصاد جهانی بدلیل کاهش ارزش دلار و دخالت قدرتها در مسئله انرژی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز برای ایراد سخنرانی در جمع اعضاء هیئت عامل و صندوق اوپک و هیئت های نمایدگی خارجی در محل اجلاس مذکور در اصفهان حضور یافت، با بیان این نکته گفت: ‌ما در اینجا جمع شده ایم تا راهکارهای مناسبی برای فعال تر نمودن صندوق اوپک پیدا کنیم.

دکتر احمدی نژاد اظهار داشت: بسیاری از مردم امیدوار بودند با افزایش حجم و تنوع اقدامات اقتصادی،‌مالی و پولی در سطوح دو جانبه، چند جانبه و بین المللی و انباشت تجربه های فراوان،‌ نظامات کنونی اقتصادی در جهان بتوانند نقش موثری در شکوفایی اقتصادی توسعه تجارت تقویت بنیه اقتصادی کشورها بخصوص کشورهای ضعیف، حفظ ارزش ذخایر و سرمایه گذاری های مختلف داشته باشند اما متاسفانه با گذشت زمان علامتهای منفی بیشتر شده است و زنگهای خطر به صدا در آمده است.

وی با اشاره به بی ثباتی بازار و ارزش پول ملی در کشورهای مختلف آن را مثاتر از عوامل گوناگون دانست و بیان نمود که فاصله کشورها و طبقات فقیر و غنی زیاد تر می شود.

دکتراحمدی نژاد با اشاره به افزایش روز افزون مواد اولیه ومواد غذایی وکاهش تولید اقلام مهم و ضروری و نیز رکود اقتصادی و تورم نگران کننده گفت: ‌دولتها و شهروندان کشورهای مختلف نمی توانند آینده ای روشن از لحاظ اقتصادی و مالی برای خود ترسیم نمایند.

وی درادامه اظهاراتش تصریح نمود: بدون تردید ادامه وضع موجود قابل دوام نخواهد بود و به تحولات سریع اجتماعی و سیاسی در بسیاری از نقاط و بر هم خوردن موازنه های موجود جهانی منجر خواهد شد.

رئیس جمهور کاهش ارزش برابری دلار وافزایش قیمت انر‍‍‍‍‍ژی را دو روی یک سکه خواند وبا نتقاد از برخی از قدرتهای بزرگ گفت:‌ این قدرتهای برای کاهش تبعات عملکرد دیروز خود و از سوی دیگر تحمیل اراده خود بر بازار اقدام به کاهش ارزش دلار کرده اند و از طریق تزریق دلار بدون پشتوانه به اقتصاد جهانی مشکلات خود را به سایر ملتها تحمیل کرده اند و در موضوع انر‍ژی نیز دخالتهای غیر مسئولانه کاملا مشهود است.

وی با بیان اینکه آمارهای رسمی از بیش از یک میلیارد فقیر در جهان خبر می دهند گفت: این وضعیت در حالی است که فقط سرانه جهانی تولید سالانه غلات بیش از 400 کیلو گرم به ازای هر نفر است و می توان اینگونه برداشت نمود که وضع موجود حاصل اندیشه و مدیریت ناسالم و سازو کارهای حاکم است و اصلاح آن مستلزم تغییر در اندیشه و مدیریت و نظامات حاکم بر جهان است.

گفتنی است 29 امین اجلاس شورای وزیران و یکصدو بیست و سومین جلسه هیئت عامل صندوق اوپک برای توسعه بین الملل هم اکنون در اصفهان در حال برگزاری است.