مصطفی سلیمی مفرد در گفت و گو با خبرنگار مهر فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را به مقام معظم رهبری، شیعیان و به‌ویژه مردم مؤمن و متدین بخش سعدآباد تسلیت گفت و بر ضرورت الگوگیری از سیره و آموزه‌های آن بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد.

بخشدار سعدآباد گفت: ایام شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س)، یادآور جایگاه والای بانویی است که با شجاعت در دفاع از حریم ولایت، در برابر دشمنان اسلام ناب محمدی(ص) ایستادگی کرد و تا پای جان در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

سلیمی مفرد افزود : سیره و زندگی پربرکت آن حضرت، همواره چراغ راه مسلمانان و الگویی ارزشمند برای همه دوستداران خاندان عصمت و طهارت(ع) بوده و خواهد بود.

بخشدار سعدآباد ابراز کرد: فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت صدیقه کبری(س) را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، شیعیان و پیروان راستین این بانوی فداکار، به‌ویژه مردم شریف، مؤمن و متدین بخش کهن سعدآباد، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

بخشدار سعدآباد تصریح کرد : ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم عزیز در این ایام سوگواری، از درگاه خداوند متعال، توفیق بهره‌مندی از سیره و آموزه‌های اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) را برای همگان مسئلت دارم.