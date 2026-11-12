به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فروتن، در حاشیه آیین اختتامیه مرحله نهایی دومین دوره مسابقات تنیس روی میز و شطرنج این سازمان اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور نمایندگان ۲۴ استان و ستاد سازمان، به نام و یاد شهدای گران‌قدر جنگ تحمیلی رمضان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی دوستانه و پهلوانانه رقابت کردند.

وی با اشاره به سطح برگزاری این دوره افزود: مسابقات امسال از نظر کمی و کیفی در سطح بالاتری نسبت به سال گذشته برگزار شد و رقابت‌های نزدیکی میان ورزشکاران جریان داشت.

رئیس تربیت‌بدنی سازمان دامپزشکی کشور با اعلام نتایج رشته شطرنج گفت: سعید رزاقی از استان قم عنوان قهرمانی را کسب کرد، سید رسول راست‌قدم از استان اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و سید علی‌اکبر حسین‌زاده از استان تهران و احسان هادوی از استان آذربایجان غربی به‌طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

فروتن درباره نتایج رقابت‌های تنیس روی میز نیز بیان کرد: رضا رنگرز از استان هرمزگان قهرمان این رشته شد و پیمان پورقاسم از استان گیلان عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد. همچنین غلامرضا عبداللهی از استان همدان و سید حسین البرزی از استان خوزستان به‌صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

وی در ادامه از همراهی مدیران سازمان دامپزشکی کشور در برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: حمایت‌های وحید صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، هاشمی‌نسب، معاون توسعه مدیریت و منابع و حاجی‌حسنی، مدیرکل مالی سازمان، در برگزاری این دوره مؤثر بود.

رئیس تربیت‌بدنی سازمان دامپزشکی کشور همچنین از تلاش‌های مصطفی اکبرپور، مدیرکل سرمایه انسانی و تأمین تجهیزات این سازمان، برای فراهم‌کردن شرایط برگزاری مسابقات قدردانی کرد.