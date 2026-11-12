به گزارش خبرنگار مهر،صفرعلی براتلو شامگاه پنجشنبه، در بیت آیت‌الله محمودی (ره) با حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی و حجت‌الاسلام سیدمهدی محمودی دیدار و گفت‌وگو کرد.

سیدمحسن محمودی ضمن خوشامدگویی، از پیگیری مستمر کانون خادمیاران رضوی در شهرستان‌های استان و تلاش خادمیاران در برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی قدردانی کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران همچنین از تلاش خادمیاران در مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه زحمات آقای حسینی، رئیس کانون خادمیاران رضوی شهرستان ورامین، اعضا و داوطلبان این کانون تشکر کرد و گفت حضور فعال آنان به مراسم‌های مذهبی روح و شکوه امام‌رضایی می‌بخشد.

در پایان، براتلو از تلاش‌های سیدمحسن و سیدمهدی محمودی، فرزندان آیت‌الله محمودی گلپایگانی (ره)، و نقش آنان در تداوم مسیر علمی و تبلیغی پدرشان تجلیل کرد.