به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی شامگاه پنجشنبه در دویست و پنجاه و هفتمین شب اقتدار یاسوج، با اشاره به پیام شهدای دفاع از اسلام و انقلاب اظهار کرد: شهیدانی که سالیان متمادی پس از شهادت نیز پیکرهای مطهرشان در میدان‌های جنگ باقی ماند، با تمام وجود و ذرات بدن خود از این سرزمین دفاع کردند و امروز پیام بزرگی برای ما به یادگار گذاشته‌اند.

وی افزود: پیام شهدا این است که در راه اسلام، قرآن و دفاع از این سرزمین مقدس باید ایستادگی کرد؛ حتی اگر این مسیر به شهادت و تحمل سخت‌ترین رنج‌ها منتهی شود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه صرف جان دادن و هزینه کردن در یک مسیر، تضمین‌کننده سعادت انسان نیست، تصریح کرد: مهم این است که انسان در مسیر حق و برای خدا گام بردارد؛ چراکه بسیاری از افراد ممکن است جان و مال خود را از دست بدهند، اما اگر مسیر را اشتباه انتخاب کرده باشند، نتیجه‌ای جز حسرت و عذاب نخواهند داشت.

حضرت زهرا (س) الگوی شناخت مسیر حق است

آیت‌الله حسینی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در هدایت بشر گفت: فلسفه حضور و تجلی حضرت زهرا (س) در این عالم، نشان دادن راه خدا به انسان‌هاست. ایشان خورشیدی تابان برای هدایت بشریت هستند و باید از سیره و آموزه‌های آن حضرت برای تشخیص مسیر حق بهره بگیریم.

وی با اشاره به اهمیت معرفت دینی و شناخت صحیح مسیر بندگی افزود: پیامبران الهی، ائمه اطهار (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) آمده‌اند تا پرده‌های جهل و تاریکی را از مسیر انسان کنار بزنند و حقیقت را آشکار کنند.

امام جمعه یاسوج با انتقاد از جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دونالد ترامپ مدعی دینداری و ترس از جهنم است، اما کسی که اولیای الهی و انسان‌های مؤمن و پاک را به شهادت می‌رساند، نمی‌تواند مدعی پیمودن مسیر بهشت باشد.

وی ادامه داد: انسان‌های مؤمنی که به خداوند متعال، پیامبران الهی و ارزش‌های دینی عشق می‌ورزیدند، به دست جنایتکاران به شهادت رسیدند و بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، قتل عمدی انسان مؤمن از گناهان بزرگ و موجب عذاب الهی است.

حجاب، عفاف و نماز از عوامل سعادت انسان است

آیت‌الله حسینی با تأکید بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی بیان کرد: فلسفه خلقت انسان، معرفت و رسیدن به خداوند متعال است و انسان برای دستیابی به سعادت و بهشت الهی باید در مسیر ایمان و بندگی حرکت کند.

وی با اشاره به اهمیت نماز، روزه و رعایت عفاف و حجاب گفت: نمی‌توان با بی‌بندوباری، بی‌حیایی، ترک نماز و ارتکاب گناه انتظار رسیدن به سعادت الهی را داشت؛ این رفتارها انسان را از جایگاه والای انسانی دور می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: نماز، روزه و معنویت از جمله آموزه‌هایی است که حضرت فاطمه زهرا (س) از ما خواسته‌اند و باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به جایگاه عفاف و حجاب در سیره حضرت زهرا (س) تصریح کرد: پاکدامنی و عفت از فضایل مهم انسانی است و هم زنان و هم مردان باید مراقب پاکی و سلامت اخلاقی خود باشند.

ملت ایران در برابر جبهه باطل تسلیم نمی‌شود

آیت‌الله حسینی با اشاره به تقابل جبهه حق و باطل اظهار کرد: امروز رویارویی میان جبهه حق و جبهه کفر و باطل است؛ یک طرف، جبهه اسلام و ملت قهرمان ایران و طرف دیگر، جبهه ظلم، استکبار، استعمار و استبداد به رهبری آمریکای جنایتکار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان به دنبال تسلیم کردن ملت ایران هستند، افزود: همان‌گونه که حضرت فاطمه زهرا (س) در برابر باطل تسلیم نشدند و حقیقت را آشکار کردند، ملت ایران نیز تسلیم باطل نخواهد شد و با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.

درباره توان هسته‌ای کشور مذاکره نخواهیم کرد

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای کشور گفت: طرح موضوع خروج مواد هسته‌ای از کشور یا رقیق‌سازی آن، مطالبه‌ای نادرست و غیرمنطقی است و ما هرگز اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی رخ دهد.

وی با طرح دیدگاه خود درباره ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور اظهار کرد: ملت ایران هزینه‌های سنگینی در مسیر دستیابی به توانمندی هسته‌ای پرداخت کرده است و نباید اجازه داد این دستاوردها نادیده گرفته شود.

آیت‌الله حسینی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره توان بازدارندگی هسته‌ای کشور تصریح کرد: ما درباره این مسئله با کسی مذاکره نخواهیم کرد و این موضوع از مطالبات مردم استان نیز به شمار می‌رود؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان ارشد نظامی و دولتی در اسرع وقت نسبت به آن اقدام کنند.

وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، علو درجات شهدا و آمرزش اموات، سخنان خود را به پایان رساند.