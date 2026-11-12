به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که «شورای صلح» با اتخاذ مواضعی در توجیه بمباران بیمارستان ناصر، موضع رژیم صهیونیستی را پذیرفته است.

حماس هشدار داد که چنین مواضعی به رژیم صهیونیستی برای تکرار نقض توافق‌ها و ادامه نسل‌کشی در غزه، پوشش سیاسی می‌دهد.

این جنبش همچنین از شورای صلح خواست به توافق‌های حاصل‌شده با «نیکولای ملادینوف» نماینده این شورا، ، پایبند باشد و از مواضع رژیم صهیونیستی حمایت نکند.

حماس در ادامه از کشورهای عربی و اسلامی عضو این شورا خواست موضع خود را در قبال اظهارات مطرح‌شده درباره حمله به بیمارستان ناصر به‌صورت شفاف اعلام کنند.

بامداد پنجشنبه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بخش جراحی بیمارستان ناصر در خانیونس در جنوب نوار غزه شش نفر از کادر درمان و بیماران شهید و دست‌کم ۵۲ فلسطینی زخمی شدند.