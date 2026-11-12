https://mehrnews.com/x3dBfT ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 7009101 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵ عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه(س) در تجمع شبانه مردم کاشمر مشهد- در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) مردم شهرستان کاشمر ضمن حضور در تجمع شبانه به عزاداری پرداختندـ دریافت 21 MB کد مطلب 7009101 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب شهادت حضرت فاطمه(س) تصاویری از مراسم عزداری سلماسیها در شب سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) مراسم تشییع و بدرقه پیکر شهدای گمنام در حرم رضوی حضور باشکوه مردم تربتجام در اجتماع بزرگ فاطمی اجتماع بانوان مشهدی در شب شهادت حضرت زهرا(س) جهاد فاطمی امروز کنشگری اجتماعی در برابر جنگ روانی دشمن است برچسبها شهر کاشمر خراسان رضوی حضرت فاطمه زهرا (س)
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