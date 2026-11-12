به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه پنج‌شنبه در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در مسجد حاج صمدخان رشت برگزار شد، با اشاره به عظمت شخصیت و جایگاه والای این بانوی بزرگ اسلام اظهار کرد: شناخت کامل ابعاد وجودی حضرت زهرا(س) فراتر از درک معمول بشر است، اما این مسئله مانع شناخت سیره عملی و الگوبرداری از ابعاد مختلف زندگی ایشان نمی‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اهل‌بیت(ع) و ارتباط ایشان با فرشتگان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) افزود: مجموعه معارفی که در این ارتباط بر آن حضرت نازل می‌شد، به‌وسیله امیرالمؤمنین علی(ع) ثبت و در اثری به نام «مصحف فاطمه(س)» گردآوری شده است.

حضرت زهرا(س) الگوی جامع زنان و مردان

وی با تأکید بر اینکه حضرت زهرا(س) تنها الگوی زنان نیستند، تصریح کرد: آن حضرت برای همه بشریت، اعم از زنان و مردان، الگویی جامع به شمار می‌روند و باید در عرصه‌های معرفت، بندگی، اخلاق، معنویت، علم، فرهنگ، سیاست، بصیرت، تربیت و مسئولیت اجتماعی از سیره ایشان بهره گرفت.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری، معرفت الهی و بندگی را از مهم‌ترین ابعاد شخصیت حضرت زهرا(س) دانست و گفت: انسان باید خداوند و نعمت‌های الهی را به‌درستی بشناسد و این شناخت را در رفتار، تصمیم‌گیری‌ها و سبک زندگی خود متجلی کند؛ حضرت فاطمه(س) در معرفت، عبادت و اطاعت الهی الگویی برجسته برای همه انسان‌ها هستند.

ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی در سیره فاطمی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ساده‌زیستی حضرت زهرا(س) اظهار کرد: ارزش انسان و جایگاه اجتماعی او نباید با میزان مصرف، تنوع پوشاک و برخورداری از امکانات مادی سنجیده شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سبک زندگی خانواده‌ها افزود: به‌جای تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی غیرضروری باید بر تقویت معنویت، محبت، آرامش خانوادگی و تربیت صحیح فرزندان تمرکز کرد؛ چراکه تعالی خانواده صرفاً با تأمین نیازهای مادی محقق نمی‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با اشاره به جایگاه علمی حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: آن حضرت در پاسخ‌گویی به پرسش‌های علمی و دینی از جایگاهی برجسته برخوردار بودند و زنان و مردان باید علم‌آموزی و معرفت‌افزایی را در کنار تقویت ایمان دنبال کنند.

وی با بیان اینکه رشد علمی و معنوی خانواده‌ها در تعالی جامعه نیز اثرگذار است، افزود: خانواده‌ها باید همان‌گونه که برای تأمین نیازهای مادی فرزندان برنامه‌ریزی می‌کنند، برای رشد فکری، اخلاقی و معنوی آنان نیز اهمیت قائل شوند و زمینه تقویت علم و ایمان نسل آینده را فراهم کنند.

حضرت زهرا(س) نماد هویت حقیقی و کرامت زن هستند

آیت‌الله رمضانی با انتقاد از برداشت‌های نادرست درباره آزادی و جایگاه زن در برخی جریان‌های فکری غرب اظهار کرد: در نگاه اسلام، زن شخصیتی مستقل و برخوردار از کرامت انسانی است و نباید به ابزاری برای تأمین منافع دیگران تبدیل شود.

وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: آن حضرت با برخورداری از علم، عفاف، اخلاق، بندگی و نقش‌آفرینی اجتماعی، الگویی شایسته برای معرفی هویت حقیقی زن به شمار می‌روند.

الگوگیری از سیره فاطمی نباید به عزاداری محدود شود

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد سیاسی و اجتماعی سیره حضرت زهرا(س) بیان کرد: الگوگیری از آن حضرت نباید صرفاً به برگزاری مراسم عزاداری، توسل و ابراز ارادت محدود شود، بلکه آگاهی‌بخشی، دفاع از ولایت، بصیرت سیاسی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز از جلوه‌های مهم زندگی ایشان است.

وی با اشاره به موضع‌گیری حضرت زهرا(س) در دفاع از امیرالمؤمنین علی(ع) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) افزود: ولایت‌پذیری و آگاهی آن حضرت نسبت به جایگاه امام و ولی جامعه از ابعاد برجسته سیره فاطمی است و جامعه اسلامی نیز برای دستیابی به سعادت به همدلی، همکاری و حرکت در مسیر ولایت نیاز دارد.

تربیت نسل آینده مسئولیتی فراتر از تأمین نیازهای مادی است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به توجه حضرت زهرا(س) به تکالیف الهی و آمادگی برای آخرت، بر ضرورت توجه خانواده‌ها و نظام اسلامی به تربیت فکری، اخلاقی و معنوی انسان تأکید کرد و گفت: تربیت نسل آینده مسئولیتی اساسی است که نباید در میان دغدغه‌های روزمره و مسائل مادی مورد غفلت قرار گیرد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به شرایط حساس جامعه و فرصت‌های پیش‌روی کشور اظهار کرد: ملت ایران برای حفظ آرمان‌های خود هزینه‌های فراوانی پرداخته و شهدای ارزشمندی تقدیم کرده است؛ ازاین‌رو باید از فرصت‌های موجود برای اصلاح سبک زندگی، تقویت ایمان و تربیت نسل آینده بهره گرفت.

وی با تأکید بر مسئولیت علما، استادان، مبلغان و فعالان فرهنگی در آشنا کردن نسل جوان با معارف دینی و سیره اهل‌بیت(ع) افزود: اگر از فرصت‌های تاریخی برای تقویت ایمان، گسترش آگاهی و تربیت نسل استفاده نکنیم، در برابر مسئولیت‌های خود پاسخگو خواهیم بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان تصریح کرد: حرکت جامعه به سوی اهداف الهی و فراهم‌سازی مقدمات ظهور، نیازمند توجه جدی به تربیت نسل، تعمیق معرفت دینی و گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) در جامعه است.