خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اظهارات دونالد ترامپ درباره بی‌نیازی آمریکا از توافق با ایران، در شرایطی مطرح شده است که واکنش بازار جهانی نفت به این موضع‌گیری، بار دیگر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه و اهمیت جایگاه ایران در معادلات انرژی جهان را به کاخ سفید یادآوری کرد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا، واشنگتن نمی‌تواند پیامدهای تقابل با ایران را نادیده بگیرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که واشنگتن دیگر نیازی به توافق با تهران ندارد و دوران نیاز آمریکا به چنین توافقی به پایان رسیده است.

او در این پیام نوشت: «ما به توافق با ایران نیازی نداریم. آن روزها مدت‌هاست گذشته‌اند. ما پول آن‌ها، صدها میلیارد دلار، را در اختیار داریم و تنگه آن‌ها را هم گرفته‌ایم!»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تحولات بازار جهانی انرژی، تصویری متفاوت از ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قیمت نفت برنت که پیش از انتشار پیام ترامپ حدود ۹۲ دلار و پنج سنت در هر بشکه بود، پس از اظهارات او افزایش یافت و به محدوده ۱۰۰ دلار رسید.

گزارش‌های دیگر نیز از افزایش مقطعی بیش از یک‌درصدی قیمت نفت در پی این موضع‌گیری حکایت دارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار انرژی همچنان نسبت به آینده تنش‌های ایران و آمریکا و احتمال تداوم اختلال در عرضه نفت از منطقه خلیج فارس حساس است.

بازار نفت، ادعاهای ترامپ را به چالش کشید

نکته قابل تأمل در این تحولات آن است که ترامپ تلاش می‌کند با نمایش قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا، این تصور را ایجاد کند که واشنگتن بدون هیچ هزینه‌ای می‌تواند مسیر تقابل با ایران را ادامه دهد؛ اما واکنش بازار نفت نشان داد که چنین ادعایی با واقعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه همخوانی ندارد.

بازار جهانی نفت صرفاً به اظهارات سیاسی واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه تحولات امنیتی، مسیرهای انتقال انرژی، وضعیت عرضه و احتمال گسترش درگیری‌ها را نیز در محاسبات خود لحاظ می‌کند. از همین رو، هنگامی که رئیس‌جمهور آمریکا از کنار گذاشتن مسیر توافق با ایران سخن می‌گوید، معامله‌گران و فعالان بازار انرژی احتمال تداوم بحران و محدودیت در انتقال نفت را جدی‌تر ارزیابی می‌کنند.

در واقع، افزایش قیمت نفت پس از اظهارات ترامپ را می‌توان نشانه‌ای از نگرانی بازار نسبت به پیامدهای سیاست تقابلی واشنگتن دانست؛ سیاستی که هزینه‌های آن تنها به ایران محدود نمی‌شود و می‌تواند اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده انرژی، صنایع وابسته به نفت و حتی هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکایی را تحت تأثیر قرار دهد.

این مسئله برای دولت ترامپ اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا افزایش قیمت انرژی مستقیماً بر هزینه حمل‌ونقل، تولید و قیمت کالاها اثر می‌گذارد و می‌تواند فشارهای اقتصادی و تورمی بر جامعه آمریکا را تشدید کند.

تنگه هرمز؛ واقعیتی که با ادعاهای کاخ سفید تغییر نمی‌کند

بخش دیگری از اظهارات ترامپ که اهمیت راهبردی دارد، ادعای تسلط آمریکا بر تنگه هرمز است؛ گذرگاهی که یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی در جهان محسوب می‌شود.

تنگه هرمز صرفاً یک مسیر جغرافیایی برای عبور کشتی‌های تجاری نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت انرژی جهان و از مهم‌ترین نقاط راهبردی در معادلات منطقه غرب آسیا به شمار می‌رود.

اهمیت این گذرگاه به اندازه‌ای است که هرگونه ناامنی، محدودیت در تردد کشتی‌ها یا اختلال در انتقال محموله‌های نفتی از آن، می‌تواند بلافاصله بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، ادعای ترامپ درباره در اختیار گرفتن تنگه هرمز بیش از آنکه بیانگر یک واقعیت تثبیت‌شده باشد، تلاشی برای القای قدرت و تسلط واشنگتن بر یکی از حساس‌ترین نقاط راهبردی جهان است.

واقعیت آن است که امنیت پایدار این آبراه بدون در نظر گرفتن نقش ایران و ملاحظات امنیتی کشورهای منطقه قابل تحقق نیست. حضور نظامی آمریکا نیز نتوانسته است اهمیت موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران را از معادلات منطقه حذف کند.

به همین دلیل، هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده تنگه هرمز و امنیت انتقال انرژی، بدون توجه به مواضع و منافع ایران، با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.

تناقض در سیاست آمریکا؛ از امید به توافق تا اعلام بی‌نیازی

اظهارات اخیر ترامپ از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. رئیس‌جمهور آمریکا طی هفته‌های گذشته بارها از امکان پایان دادن به جنگ و پیشرفت در مسیر مذاکرات سخن گفته و حتی از وجود تحرکات مثبت برای دستیابی به توافق خبر داده بود.

در روزهای اخیر نیز مقام‌های آمریکایی از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، بر تأثیرگذاری فشارهای اقتصادی و امکان استفاده از مسیرهای دیپلماتیک برای مدیریت بحران تأکید کرده بودند.

با این حال، موضع‌گیری جدید ترامپ و اعلام اینکه آمریکا دیگر نیازی به توافق با ایران ندارد، پرسش‌های جدی درباره ثبات و اعتبار سیاست خارجی واشنگتن ایجاد می‌کند.

این تغییر موضع در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران نیز بر شروط خود برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافق تأکید کرده است.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پیش‌تر با رد برخی ادعاها درباره ادامه مذاکرات، اعلام کرده بود که تهران منتظر دریافت پاسخ روشن آمریکا به شروط هفت‌گانه خود است. او همچنین تأکید کرده بود که ایران حاضر به خارج کردن حتی یک اتم از ذخایر مواد غنی‌شده خود نیست.

چنین مواضعی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصویری که واشنگتن تلاش می‌کند ارائه دهد، در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا از موضعی منفعلانه برخورد نمی‌کند و برای هرگونه توافق، بر تأمین منافع و حقوق خود تأکید دارد.

هزینه‌های تقابل؛ مسئله‌ای فراتر از محاسبات ترامپ

یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی که در موضع‌گیری‌های ترامپ نادیده گرفته می‌شود، ارتباط مستقیم امنیت منطقه غرب آسیا با اقتصاد جهانی است.

آمریکا ممکن است تصور کند با اتکا به قدرت نظامی و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند بدون پذیرش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی، معادلات منطقه را مطابق خواسته‌های خود تغییر دهد؛ اما تحولات ماه‌های گذشته نشان داده است که هرگونه تشدید بحران در خلیج فارس، پیامدهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی منطقه دارد.

افزایش قیمت نفت، نگرانی درباره امنیت کشتیرانی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل دریایی و احتمال اختلال در زنجیره تأمین انرژی، بخشی از پیامدهایی است که می‌تواند کشورهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

از این منظر، افزایش قیمت نفت پس از اظهارات ترامپ تنها یک نوسان روزانه در بازار کالاهای اساسی نیست، بلکه بازتابی از نگرانی نسبت به آینده یکی از مهم‌ترین مناطق تأمین انرژی جهان است.

البته قیمت نفت تحت تأثیر عوامل دیگری همچون میزان تولید کشورهای صادرکننده، سطح ذخایر جهانی و وضعیت تقاضا نیز قرار دارد؛ با این حال، واکنش روز پنجشنبه بازار نشان داد که اظهارات سیاسی واشنگتن درباره ایران همچنان می‌تواند انتظارات فعالان بازار انرژی را تغییر دهد.

پایان سخن

در نهایت، اظهارات ترامپ درباره بی‌نیازی آمریکا از توافق با ایران را باید در چارچوب تلاش واشنگتن برای نمایش برتری و تحمیل اراده سیاسی خود ارزیابی کرد؛ تلاشی که با واقعیت‌های اقتصادی و راهبردی منطقه فاصله دارد.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های انرژی، توانمندی‌های دفاعی و نقش تعیین‌کننده در معادلات امنیتی غرب آسیا، یکی از بازیگران اصلی این منطقه است و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند با چند پیام در شبکه‌های اجتماعی این واقعیت را تغییر دهد.

افزایش قیمت نفت پس از موضع‌گیری ترامپ نیز نشان داد که بازار جهانی همچنان نسبت به پیامدهای تقابل با ایران نگران است و امنیت انرژی را نمی‌توان از تحولات سیاسی و امنیتی منطقه جدا کرد.

بنابراین، اگر رئیس‌جمهور آمریکا تصور می‌کند با اعلام بی‌نیازی از توافق می‌تواند ایران را از معادلات منطقه کنار بگذارد، واکنش بازار انرژی یادآور این واقعیت است که حل بحران‌های غرب آسیا بدون در نظر گرفتن جایگاه و منافع جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.

مسئله اصلی برای واشنگتن نه صرفاً دستیابی یا عدم دستیابی به توافق، بلکه پذیرش این واقعیت است که سیاست فشار و تهدید نمی‌تواند جایگزین شناخت واقعیت‌های قدرت در منطقه شود.