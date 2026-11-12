به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پنجشنبه شب در دویست و پنجاه و هفتمین شب اجتماع بزرگ مردمی حمایت از رزمندگان اسلام و خون خواهی امام شهید امت مردم گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام این شهر، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با قدردانی از حضور مردم و مسئولان شهرستان اظهار کرد: از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر در چنین شب ارزشمندی به شهر تاریخی و مقاوم گناوه مشرف شوم، خدا را شاکر هستم.

وی افزود: پیروزی های ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلیج فارس و دریای عمان چنان شد که این گستره پیروزی به قلب آمریکا هم رسید و ترامپ و حزب او در آمریکا هم شکست خوردند ،نتانیاهو و جنایتکاران همدستش در فلسطین اشغالی شکست خوردند و این آغازی است برای شکست های پیاپی دشمنان که از این به بعد خواهیم دید.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر و عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: ایران اسلامی در طول عمر انقلاب خود هیچ‌گاه به اندازه امروز از قدرت نظامی، توان امنیتی و حضور مردم با بصیرت و قدرت در صحنه برخوردار نبوده است و ایران اسلامی در نهایت قدرت است.

آیت‌الله صفایی بوشهری این اقتدار را از برکات انقلاب اسلامی و هدایت‌های امام راحل، رهبر شهید امت و مقام معظم رهبری دانست و بیان کرد: توان نیروهای مسلح، بصیرت، وفاداری و استقامت و حضور در صحنه شما مردم موجب شده است دشمنان در شرایط ضعف قرار گیرند و ایران اسلامی در اوج موضع قدرت باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی ملت در برابر دشمنان گفت: حضور آگاهانه مردم و استقامت نیروهای مسلح، زمینه‌ساز پیروزی نهایی ایران و جبهه مقاومت خواهد بود.

ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان اثرگذار است

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر و عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز از ظرفیت اثرگذاری بر معادلات جهانی برخوردار است، تصریح کرد: ایران اسلامی اکنون می‌تواند در منظومه اقتصاد جهان و مهندسی سیاسی دنیا تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به شکست محاسبات دشمنان درباره جمهوری اسلامی گفت: دشمنان به دنبال آن بودند که مردم ایران شعار «مرگ بر آمریکا» را فراموش کنند و در برابر خواسته‌های آنان تسلیم شوند، اما ملت ایران اسلامی همچنان با صدای رسا بر مواضع خود ایستاده است و فریادشان «مرگ بر آمریکا » است.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: دشمنان می‌خواستند در مدت سه روز کار ایران را تمام کنند و سلطه صهیوتنیست ها د را بر خاورمیانه و غرب آسیا گسترش دهند، اما حضور مردم و مقاومت آنان، این نقشه‌ها را ناکام گذاشت و مردم با صدار رساتری « مرگ بر اسرائیل » سر می دهند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای جدا کردن مردم از رهبری اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب می‌توانند زمینه فقدان رهبری و ولایت فقیه را در ایران فراهم کنند، اما مردم ایران با وفاداری به آرمان‌های انقلاب نشان دادند که در دفاع از ولایت و رهبری ایستاده‌اند و فریاد می زنند « ما اهل کوفه نیستیم رهبر تنها بماند» .

استقامت مردم، رمز تحقق وعده الهی است

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه پیروزی نهایی در گرو تداوم مقاومت و استقامت است، گفت: خداوند وعده داده است کسانی که بر مسیر حق و ایمان استقامت کنند، از نصرت و پشتیبانی الهی برخوردار خواهند شد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم گناوه و بندر ریگ در برابر تجاوز بیگانگان افزود: مردم این منطقه از گذشته و در دوران حمله هلندی‌ها و انگلیسی‌ها، با وجود همراهی برخی دولت‌های مرکزی وقت با بیگانگان، با هدایت روحانیت ایستادگی کردند و از سرزمین خود دفاع کردند.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر و عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امروز نیز مردم با هدایت‌های مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه در صحنه، مسیر مقاومت را ادامه می‌دهند و ان‌شاءالله پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود .

مردم جشن پیروزی نهایی را برگزار می‌کنند

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی نهایی ایران و جبهه مقاومت اظهار کرد: ان‌شاءالله به‌زودی مردم گناوه در همین مکان جشن پیروزی نهایی را برگزار خواهند کرد و این وعده خداوند به کسانی است که بر مسیر حق استقامت می‌کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان با آرزوی علو درجات برای شهدا، امام شهدا و رهبر شهید انقلاب و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری، گفت: امیدواریم همواره در دنیا رهرو راه حضرت فاطمه زهرا (س) باشیم و در آخرت از شفاعت آن بانوی بزرگوار بهره‌مند شویم و شاهد پیروزی جبهه مقاومت و ایران اسلامی و نابودی دشمنان باشیم.