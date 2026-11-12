به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم مشهد با بیان اینکه ارزش پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده در این دوره بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: در این مدت، به‌صورت مستمر پروژه‌های مختلفی را افتتاح کرده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد. علاوه بر پروژه‌هایی که به بهره‌برداری رسیده‌اند، طرح‌های بزرگ دیگری نیز در دست اجرا قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به پروژه‌های توسعه قطار شهری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل اشاره کرد.

شهردار مشهد مقدس با اشاره به اهمیت توسعه شبکه قطار شهری مشهد گفت: یکی از ابرپروژه‌های مهم شهر مشهد، پروژه قطار شهری است که مراحل اجرایی و آماده‌سازی آن دنبال می‌شود و امیدواریم در سفر آینده رئیس‌جمهور محترم که طی دو هفته آینده انجام خواهد شد، زمینه افتتاح این پروژه به دست ایشان فراهم شود.

وی با اشاره به اجرای فاز دوم خط سه قطار شهری مشهد تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز دوم این خط در مسیر میدان شهدا تا میدان فردوسی آغاز شده است و عملیات اجرایی مسیر و ایستگاه میدان فردوسی نیز در دستور کار قرار دارد. این پروژه با سه ایستگاه، بر اساس برآورد اولیه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان اجرای آن، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شود.

قلندر شریف با اشاره به امتداد مسیر خط سه قطار شهری به سمت مناطق غربی مشهد افزود: مسیر خط سه از محدوده قاسم‌آباد به سمت الهیه و امیریه ادامه پیدا می‌کند و بخش مهمی از زیرساخت‌های این مسیر نیز در حال اجراست. تونل قطار شهری از زیر پای شما عبور کرده و حدود چهار کیلومتر تا منطقه امیریه باقی مانده است.

شهردار مشهد با بیان اینکه بخش‌های اصلی زیرساختی این پروژه در حال تکمیل است، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم در شش‌ماهه نخست سال آینده عملیات حفاری تونل به پایان برسد تا شهروندان مناطق غربی مشهد نیز در آینده از خدمات قطار شهری بهره‌مند شوند. توسعه خطوط قطار شهری، علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، نقش مهمی در کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف شهر خواهد داشت.

وی در ادامه به پروژه بزرگراه حضرت سیدالشهدا(ع) اشاره کرد و گفت: پروژه بزرگراه حضرت سیدالشهدا(ع) از میدان آزادگان به سمت چناران نیز از دیگر طرح‌های مهم زیرساختی شهر و منطقه است که عملیات اجرایی آن آغاز شده و با هدف توسعه شبکه ارتباطی و تسهیل تردد در این محدوده دنبال می‌شود.

قلندر شریف با تأکید بر اینکه شرایط جنگی موجب توقف یا کاهش فعالیت‌های عمرانی در مشهد نشده است، اظهار کرد: در این ایام نه‌تنها حجم و سرعت فعالیت‌های مدیریت شهری کاهش پیدا نکرده، بلکه با توان بیشتری کار را ادامه داده‌ایم و همچنان نیز این مسیر را با قدرت دنبال خواهیم کرد.

شهردار مشهد با اشاره به تأکیدات امام شهید انقلاب درباره خدمت‌رسانی به مردم گفت: فرمان و تأکید امام شهیدمان همواره این بوده است که برای مردم کار کنیم و در مسیر خدمت‌رسانی، تلاش خود را افزایش دهیم. ما نیزتلاش کرده‌ایم با عمل به این تأکیدات، حداقل دو برابر گذشته برای مردم کار کنیم و اجازه ندهیم هیچ شرایطی روند خدمت‌رسانی به شهروندان را متوقف کند.

وی تأکید کرد: مشهد، تنها متعلق به شهروندان این شهر نیست؛ مشهد، شهر‏ تمام ملت ایران و ایرانِ امام رضا(ع) است. هر پروژه‌ای که برای این شهر اجرا می‌کنیم، در حقیقت خدمتی به مردم سراسر کشور و زائران بارگاه منور رضوی است. با این وجود، هر میزان که برای مشهد عزیز کار کنیم، باز هم در برابر عظمت، بزرگی و جایگاه ملت ایران ناچیز است و باید با تمام توان برای ارتقای این شهر تلاش کنیم.

حضور مردم در میدان، سرمایه بزرگ انقلاب و پشتوانه خدمت‌رسانی است

قلندر شریف در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه اقتدار ایران اسلامی گفت: حضور آگاهانه و متحدانه، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور و پشتوانه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی است. ملت ایران با وحدت و انسجام خود نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان، از آرمان‌ها و ارزش‌های خود دست نخواهند کشید و با هدایت و رهبری واحد، مسیر خود را ادامه خواهند داد.