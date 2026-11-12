به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس بایرامی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای والامقام شهرستان شفت که همزمان با ایام فاطمیه و دویست‌ و پنجاه‌ و هفتمین شب اجتماع شبانه مردم این شهرستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود، استقلال، امنیت و عزت کشور را تضمین کردند و امروز پاسداشت آرمان‌های آنان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، وظیفه‌ای همگانی است.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی افزود: یادواره‌های شهدا فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ مقاومت ملت ایران، تبیین رشادت‌های رزمندگان و انتقال تجربه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس به نسل جوان است.

وی با بیان اینکه روایت صحیح حماسه‌آفرینی شهدا نقش مهمی در زنده نگه داشتن فرهنگ مقاومت دارد، تصریح کرد: بازخوانی فداکاری‌های رزمندگان و تبیین چرایی ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، زمینه‌ساز تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری در جامعه خواهد بود.

ملت ایران در برابر تجاوز و زیاده‌ خواهی دشمنان تسلیم نمی‌شود

سردار بایرامی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تصریح کرد: همان‌گونه که مردم ایران در دوران دفاع مقدس با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه شهادت‌طلبی در برابر دشمنان ایستادگی کردند، امروز نیز با الهام از مکتب شهدا در برابر تجاوز، تهدید و زیاده‌خواهی دشمنان مقاومت می‌کنند.

وی حضور مردم در اجتماعات شبانه را جلوه‌ای از استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه، بیانگر پیوند عمیق ملت با آرمان‌های شهدا و اراده ملی برای دفاع از استقلال، امنیت و عزت کشور است.

دستاوردهای دفاعی کشور حاصل اعتماد به توان داخلی است

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با اشاره به نقش جوانان و متخصصان داخلی در تقویت اقتدار دفاعی کشور اظهار کرد: بخش مهمی از دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران حاصل اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و تلاش جوانان، دانشگاهیان و نیروهای متخصص است.

بایرامی ادامه داد: مسیری که با خودباوری، روحیه جهادی و مجاهدت رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس آغاز شد، امروز با تلاش نسل جوان و متخصص کشور تداوم دارد و تقویت این ظرفیت‌ها از الزامات حفظ اقتدار ملی است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز بیان کرد: این گذرگاه مهم از جایگاهی تعیین‌کننده در معادلات اقتصادی، امنیتی و انرژی جهان برخوردار است و مدیریت راهبردی آن در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرهنگ شهادت، میراث ماندگار ملت ایران است

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت و مقاومت از سرمایه‌های ارزشمند ملت ایران به شمار می‌رود، گفت: شهدا به ما آموختند که در برابر ظلم و زورگویی نباید تسلیم شد و عزت و استقلال کشور با ایستادگی، فداکاری و حفظ وحدت ملی صیانت می‌شود.

بایرامی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر همان روحیه ایثار و مقاومت، پاسداشت آرمان‌های شهدا، حفظ انسجام ملی و حضور آگاهانه در صحنه، راه پرافتخار شهدا را ادامه خواهد داد و در برابر زیاده‌ خواهی زورگویان عالم ایستادگی می‌کند.