https://mehrnews.com/x3dBgj ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 7009121 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۰ تصاویری از مراسم عزداری سلماسیها در شب سالروز شهادت فاطمه زهرا(س) ارومیه - مراسم عزاداری شب سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در سلماس برگزار شد. دریافت 26 MB کد مطلب 7009121 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه(س) در تجمع شبانه مردم کاشمر برگزاری مراسم تشییع نمادین حضرت زهرا(س) در نجف اشرف+عکس حال و هوای حرم مطهر امام رضا(ع) در شب شهادت حضرت فاطمه(س) زاهدان در سوگ شهادت حضرت زهرا(س) برچسبها شهرستان سلماس حضرت فاطمه زهرا (س) شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
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