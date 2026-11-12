به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند که ایستگاه پمپاژ شماره ۷ در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی را با استفاده از یک فروند پهپاد هدف قرار داده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این عملیات با موفقیت انجام شده و به هدف مورد نظر اصابت کرده است.

این حمله در حالی صورت می‌گیرد که ساعاتی پیش نیز نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن شرکت نفتی آرامکو در ریاض با استفاده از پهپاد خبر داده بودند.

خط لوله شرق به غرب عربستان یکی از مسیرهای راهبردی انتقال نفت این کشور به شمار می‌رود که نفت مناطق شرقی را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. اهمیت این خط لوله به‌ویژه در شرایط محدودیت تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز افزایش یافته است.

نیروهای مسلح یمن طی روزهای اخیر حملات متعددی را علیه زیرساخت‌های نفتی و اقتصادی عربستان انجام داده‌اند.