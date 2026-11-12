به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میثم فیاضی، پنجشنبه شب در اجتماع شبانه مردم سلماس، با اشاره به حقیقت شهادت و جایگاه نیت در اعمال انسان اظهار کرد: شهادت مفهومی عمیق و ریشه‌دار در ایمان و اعتقادات دینی است و انسان مؤمن باید تمامی اعمال و رفتار خود را در مسیر رضایت الهی و خدمت به دین قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورداری از نیت خالص در مسیر بندگی خداوند افزود: پیروی از مکتب اهل‌بیت(ع) تنها به ظواهر محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند اخلاص، تعهد و قرار دادن منافع الهی و مصالح دین در اولویت زندگی است؛ همان‌گونه که حضرت ابوالفضل العباس(ع) نمونه‌ای برجسته از وفاداری و اطاعت در مسیر حق هستند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدا آذربایجان ‌غربی، در ادامه به جایگاه و عظمت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) اشاره کرد و ایشان را الگوی بی‌بدیل پاکی، طهارت، حیا، صبر و استقامت دانست و بر ضرورت شناخت سیره و شخصیت آن حضرت در جامعه تأکید کرد.

حجت الاسلام فیاضی همچنین با یادآوری مصائب خاندان پیامبر اکرم(ص)، به صبر و شجاعت حضرت زینب کبری(سلام‌الله‌علیها) و نقش ماندگار ایشان در پاسداری از حقیقت واقعه کربلا اشاره کرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، مسیری برخاسته از ایمان و اعتقاد است که در طول تاریخ اسلام استمرار داشته و رزمندگان و شهدای دفاع مقدس نیز با تأسی به مکتب اهل‌بیت(ع)، این مسیر پرافتخار را ادامه داده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، انقلاب اسلامی را حرکتی در مسیر احیای ارزش‌های اسلامی و زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی عنوان کرد و بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت باورهای دینی و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌ها و تفرقه‌افکنی دشمنان تأکید کرد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای استان آذربایجان ‌غربی، با دعا برای سلامتی و موفقیت جوانان و رزمندگان مدافع اسلام و میهن، ابراز امیدواری کرد جامعه اسلامی با تمسک به قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع)، در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و پاسداری از ارزش‌های دینی گام بردارد.