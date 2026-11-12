به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح سردخانه در ارومیه با تأکید بر ظرفیت بالای استان در تولید محصولات کشاورزی، گفت: توسعه زیرساخت‌های صادراتی و ایجاد بازارهای جدید برای عرضه محصولات باکیفیت استان، از اولویت‌های مهم بوده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، افزود: توسعه سردخانه‌ها، انبارها، مراکز سورتینگ و بسته‌بندی و پایانه‌های صادراتی برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولید استان و حضور مؤثرتر در بازارهای بین‌المللی ضروری است.

رحمانی همچنین با اشاره به مشکلات بازار فروش و صادرات سیب، خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کرایه‌ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر بازار این محصول بوده و حمایت از تولیدکنندگان باید متناسب با شرایط بازار و در زمان مناسب انجام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به گشایش بازارهای جدید صادراتی برای سیب استان نیز اشاره کرده و افزود: امسال برای نخستین بار مجوز صادرات سیب به عراق دریافت شد و زمینه صادرات این محصول به کشورهایی از جمله ویتنام و فیلیپین نیز فراهم شده است.

رحمانی همچنین با اشاره به اعزام هیئت تجاری به ویتنام و انجام توافقات در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، اضافه کرد: پیگیری توافقات، رفع موانع اجرایی و استفاده از سازوکارهای حمایتی و قیمت‌ گذاری توافقی می‌تواند به صیانت از منافع باغداران و تثبیت حضور محصولات استان در بازارهای هدف کمک کند.

وی با قدردانی از فعالان بخش خصوصی در حوزه سردخانه، سورتینگ و بسته‌بندی، افزود: تلاش مدیریت استان برای رفع موانع تولیدکنندگان، توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف ادامه دارد تا محصولات باکیفیت آذربایجان‌غربی جایگاه شایسته‌تری در بازارهای داخلی و بین‌المللی پیدا کنند.