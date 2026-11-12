به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) در موکب امام حسین(ع) (منزل خلیلیان)، با تبیین جایگاه والای معنوی و الهی حضرت صدیقه طاهره(س)، ایشان را حلقه اتصال رسالت و امامت و سرچشمه خیر کثیر برای عالم هستی دانست.

وی در این مراسم، ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به محضر امام عصر(عج)، مقام معظم رهبری و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت، اظهار داشت: حضرت زهرا(س) شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ اسلام هستند که عظمت وجودی و جایگاه والای ایشان را نمی‌توان جز از طریق روایات پیامبر اکرم(ص) و بیانات ائمه اطهار(ع) به‌درستی شناخت.

امام جمعه گناوه با اشاره به تعبیر قرآنی «خیر کثیر» درباره حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: خیر کثیر الهی که خداوند به پیامبر گرامی اسلام(ص) عطا فرمود، تنها به فرزندان و نسل پربرکت آن حضرت محدود نمی‌شود، بلکه معارف بلند قرآن، آموزه‌های دینی، استمرار امامت و برکات بی‌شمار معنوی نیز از جلوه‌های این خیر کثیر است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) حلقه اتصال رسالت به امامت هستند، تصریح کرد: اگر رسالت پیامبر اکرم(ص) و امامت امیرالمؤمنین علی(ع) دو حقیقت بزرگ در منظومه هدایت الهی هستند، وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا(س) پیونددهنده این دو حقیقت است و به همین دلیل، همه عالم هستی و سلسله امامت مدیون مقام و جایگاه آن بانوی بزرگ اسلام است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به برخی از اسامی و القاب حضرت زهرا(س) گفت: هر یک از نام‌های مبارک آن حضرت، همچون محدثه، صدیقه و فاطمه، دریایی از معارف و مفاهیم عمیق دینی را در خود جای داده است، نام فاطمه نیز در روایات اهل‌بیت(ع) با معانی بلندی همچون جدا شدن از آتش و محروم ماندن دشمنان از شناخت حقیقت و معرفت کامل آن حضرت تبیین شده است.

وی در ادامه با اشاره به فضائل حضرت زهرا(س) از منظر پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) برای نشان دادن عظمت دختر بزرگوارشان، احترام ویژه‌ای برای ایشان قائل بودند و رفتار و سیره آن حضرت، از جمله تکریم و بوسیدن دست حضرت زهرا(س)، بیانگر جایگاه استثنایی این بانوی بزرگوار نزد خداوند و رسول او است.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به شأن نزول سوره کوثر و پاسخ خداوند متعال به طعنه دشمنان پیامبر(ص) درباره نداشتن فرزند پسر، خاطرنشان کرد: خداوند با نزول سوره مبارکه کوثر، به پیامبر خود وعده خیر فراوان داد و نسل پربرکت حضرت زهرا(س) و استمرار امامت از طریق آن بانوی بزرگوار، از روشن‌ترین جلوه‌های تحقق این وعده الهی است.

جایگاه علمی و معنوی حضرت صدیقه طاهره(س)

وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حضرت صدیقه طاهره(س) و روایت نزول جبرئیل در روزهای پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: بر اساس روایات، در دوران پس از رحلت پیامبر(ص)، جبرئیل بر حضرت زهرا(س) نازل می‌شد و از حوادث و اخبار آینده ایشان را آگاه می‌کرد و امیرالمؤمنین علی(ع) نیز این مطالب را ثبت می‌فرمودند که مجموعه آن به مصحف فاطمه(س) معروف است؛ مصحفی که قرآن نیست، بلکه مجموعه‌ای از اخبار و معارف نقل‌شده در آن دوران است.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره این فضیلت حضرت زهرا(س)، نزول جبرئیل بر آن بانوی بزرگوار را از برجسته‌ترین فضائل ایشان دانست و بر عظمت مقام معنوی و شایستگی‌های وجودی حضرت صدیقه طاهره(س) تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مظلومیت حضرت زهرا(س) و دفاع آن حضرت از ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) در مسیر دفاع از حق و حقیقت و پاسداری از ولایت، رنج‌ها و مصائب فراوانی را تحمل کردند و تا پای جان بر این مسیر ایستادند.

امام جمعه گناوه با اشاره به وصیت حضرت زهرا(س) درباره چگونگی تشییع و تدفین پیکر مطهرشان، دفن شبانه و مخفیانه آن حضرت را نشانه‌ای از مظلومیت تاریخی ایشان و بیانگر اعتراض به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) دانست و افزود: وصیت آن حضرت برای تشییع شبانه و پنهان ماندن محل دفن، حامل پیامی عمیق و تاریخی در دفاع از ولایت و بیانگر عمق مظلومیت خاندان پیامبر(ص) است.

ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)

وی در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، محبت و ارادت به آن حضرت را سرمایه‌ای ارزشمند برای سعادت دنیا و آخرت دانست و از خداوند متعال خواست همگان را مشمول عنایات و شفاعت حضرت صدیقه طاهره(س) قرار دهد.



این مراسم با ذکر مصائب حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، سوگواری و قرائت دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، حفظ و سربلندی کشور و پیروزی جبهه حق به پایان رسید.