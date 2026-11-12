به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشنبه شب در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) که در روضه خانگی منزل حاج سید احمد بحرینی در گناوه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی جامع برای سعادت و کمال انسان‌ها دانست و بر ضرورت پیروی از سیره و مکتب اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، پیروی از انبیا و ائمه معصومین(ع) است، اظهار کرد: خداوند متعال برای هدایت بشر و رسیدن انسان‌ها به خوشبختی، الگوهایی را معرفی کرده است و حضرت فاطمه زهرا(س) نیز به‌عنوان حقیقتی الهی و اقیانوسی از معارف، الگویی کامل برای جامعه بشریت به شمار می‌روند.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در کلام نورانی امام عصر(عج) افزود: حضرت مهدی(عج) در معرفی الگوی خویش، وجود مبارک دختر پیامبر(ص) را اسوه و الگوی خود معرفی می‌کنند؛ بنابراین حضرت زهرا(س) تنها یک شخصیت تاریخی نیستند، بلکه مکتبی جامع در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی، رفتاری و اجتماعی برای همه انسان‌ها هستند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره سه امر محبوب ایشان در دنیا، تلاوت قرآن کریم، نگاه به چهره پیامبر اکرم(ص) و انفاق در راه خدا را از جمله این موارد برشمرد و گفت: حضرت زهرا(س) پیوندی ناگسستنی با قرآن و عترت داشتند و این دو یادگار گران‌سنگ پیامبر اسلام(ص)، همواره راهنمای انسان‌ها برای دستیابی به مسیر هدایت هستند.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) به تلاوت قرآن کریم و دعا حتی پس از رحلت خویش نیز سفارش کرده‌اند، تصریح کرد: آن بانوی بزرگوار در وصیت خود به امیرالمؤمنین علی(ع) تأکید کردند پس از دفن پیکر مطهرشان، در کنار قبر به تلاوت قرآن و دعا بپردازند؛ چراکه انسان در آن لحظات به انس و توجه زندگان نیازمند است.

امام جمعه گناوه، انفاق در راه خدا را از دیگر ویژگی‌های برجسته سیره حضرت فاطمه زهرا(س) دانست و با اشاره به بخشیدن لباس شب عروسی آن حضرت به نیازمند، خاطرنشان کرد: ارزش انفاق زمانی آشکار می‌شود که انسان از آنچه دوست دارد در راه خدا ببخشد؛ همان‌گونه که قرآن کریم نیز بر این حقیقت تأکید دارد که انسان به مقام نیکوکاری نمی‌رسد مگر آنکه از آنچه دوست دارد انفاق کند.

وی با اشاره به شخصیت والای حضرت صدیقه طاهره(س)، آن حضرت را تجسم همه خوبی‌ها، فضیلت‌ها، شرافت و کرامت دانست و افزود: زندگی حضرت زهرا(س) سرشار از درس‌های بزرگ برای بشریت است و یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این زندگی، دفاع از ولایت و حمایت از امیرالمؤمنین علی(ع) است.

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به روزهای پایانی عمر شریف حضرت زهرا(س)، به بیان مظلومیت آن بانوی بزرگوار و مواضع ایشان در دفاع از حق ولایت امیرالمؤمنین(ع) پرداخت و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) با وصیت به دفن شبانه و مخفی ماندن محل قبر مطهرشان، اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و تضییع حق ولایت آشکار ساختند.

وی با اشاره به خطبه ۲۰۲ نهج‌البلاغه و سخنان جان‌سوز امیرالمؤمنین علی(ع) هنگام دفن حضرت زهرا(س)، به غربت و اندوه بی‌پایان آن حضرت پس از فقدان همسر گرامی‌شان پرداخت و یادآور شد: مظلومیت حضرت زهرا(س) و اندوه امیرالمؤمنین(ع) در لحظات وداع و خاکسپاری آن بانوی بزرگوار، از حزن‌انگیزترین فرازهای تاریخ اسلام است.

امام جمعه گناوه در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به غربت امیرالمؤمنین(ع) پس از شهادت حضرت زهرا(س)، حاضران را به بهره‌گیری از فرصت مجالس عزاداری و توسل به خاندان عصمت و طهارت(ع) فراخواند و ابراز امیدواری کرد همگان از عنایات و شفاعت حضرت فاطمه زهرا(س) در دنیا و آخرت بهره‌مند شوند.