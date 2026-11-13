خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای بازشناسی ابعاد گوناگون شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین نقش آموزه‌های ایشان در زندگی فردی و اجتماعی است؛ سیره‌ای که با تأکید بر ایمان، اخلاق، عفاف، عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری و تحکیم بنیان خانواده، می‌تواند چراغ راه نسل امروز باشد.

در شرایطی که جامعه با چالش‌های فرهنگی و تربیتی متعددی مواجه است، ترویج فرهنگ فاطمی و تبدیل ارزش‌های آن به رفتارهای عملی، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود و در این راستا، کارشناسان و فعالان حوزه‌های فرهنگی، دینی و تربیتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت تبیین عمیق سیره حضرت زهرا (س) و انتقال این میراث ارزشمند به نسل جوان تأکید کردند.

سیره فاطمی الگویی جامع برای ترویج سبک زندگی اسلامی است

امام جمعه ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیره فاطمی و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: زندگی سراسر نور و معنویت حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی ارزشمند برای همه مسلمانان، به‌ویژه نسل جوان است و ابعاد مختلف شخصیت ایشان باید بیش از گذشته در جامعه تبیین شود.

حجت‌الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) در عرصه‌های مختلف زندگی، از جمله بندگی خداوند، عفاف و حجاب، تربیت فرزند، همسرداری و دفاع از ارزش‌های اسلامی، الگویی بی‌بدیل هستند، افزود: شناخت سیره آن حضرت می‌تواند مسیر روشنی برای تقویت بنیان خانواده و ارتقای اخلاق و معنویت در جامعه فراهم کند.

امام جمعه ساوه با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه (س) در تاریخ اسلام اظهار کرد: شهادت آن بانوی بزرگوار یادآور ضرورت پایبندی به حق، عدالت، ولایت‌مداری و دفاع از ارزش‌های دینی است و باید پیام‌ها و درس‌های زندگی ایشان به‌درستی برای نسل‌های آینده تبیین شود.

حجت‌الاسلام رحیمی با تأکید بر نقش خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی در ترویج فرهنگ فاطمی تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در ایام فاطمیه نباید صرفاً به مراسم عزاداری محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر شخصیت حضرت زهرا (س) و عملیاتی کردن آموزه‌های ایشان در زندگی فردی و اجتماعی فراهم آورد.

وی تصریح کرد: جامعه کنونی بیش از هر زمان دیگری به الگوهای اصیل دینی و اخلاقی نیاز دارد و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) می‌تواند چراغ راهی برای حرکت در مسیر تعالی، معنویت و تحکیم ارزش‌های اسلامی باشد.

رفتار فاطمی باید به یک الگوی عملی در تربیت نسل امروز تبدیل شود

راهبر آموزشی و تربیتی، مدرس دانشگاه و آموزش خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ضرورت ترویج رفتار فاطمی در نسل امروز، اظهار کرد: اکنون بیش از آنکه به معرفی صرف شخصیت‌های بزرگ دینی نیاز داشته باشیم، باید به دنبال نهادینه‌سازی سیره و منش آنان در رفتار فردی و اجتماعی نسل جدید باشیم.

سارا خسروی‌مهد با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی جامع در حوزه اخلاق، کرامت انسانی، عفاف، مسئولیت‌پذیری و تربیت هستند، افزود: رفتار فاطمی نباید صرفاً در مناسبت‌های مذهبی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید به عنوان یک الگوی مستمر در سبک زندگی خانواده‌ها و نظام تربیتی جامعه حضور داشته باشد.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر نقش خانواده در انتقال ارزش‌های دینی به فرزندان تصریح کرد: تربیت فاطمی از محیط خانواده آغاز می‌شود و کودکان بیش از آنکه از توصیه‌ها و نصیحت‌های والدین تأثیر بپذیرند، از رفتار و عملکرد آنان الگو می‌گیرند،‌بنابراین والدینی که به دنبال تربیت نسلی متعهد، بااخلاق و مسئولیت‌پذیر هستند، باید ارزش‌هایی همچون صداقت، احترام، مهربانی، عزت‌نفس و حق‌طلبی را در رفتار روزمره خود به نمایش بگذارند.

خسروی‌مهد با اشاره به چالش‌های تربیتی نسل جدید بیان کرد: در شرایطی که فرزندان با حجم گسترده‌ای از پیام‌های فرهنگی و رسانه‌ای مواجه هستند، نمی‌توان تنها با روش‌های سنتی و دستوری به انتقال ارزش‌ها پرداخت. لازم است مفاهیم دینی با زبان قابل فهم، متناسب با نیازها و اقتضائات سنی نسل امروز تبیین شوند تا نوجوانان و جوانان بتوانند ارتباطی آگاهانه و عمیق با این آموزه‌ها برقرار کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابعاد سیره حضرت زهرا (س)، حفظ کرامت و عزت انسانی در کنار مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. این آموزه می‌تواند در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت هویت فردی و افزایش تاب‌آوری روانی و اجتماعی نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

این راهبر آموزشی و تربیتی همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های آموزش خانواده تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها باید بدانند که تربیت دینی صرفاً با اجبار، تذکر و محدودیت محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد رابطه عاطفی سالم، گفت‌وگوی مؤثر، اعتماد متقابل و ارائه الگوی رفتاری مناسب است.

وی اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش تربیتی حضرت فاطمه زهرا (س) است و باید تلاش کنیم رفتار فاطمی از سطح شعار و مراسم فراتر رفته و در شیوه فرزندپروری، روابط خانوادگی، تعاملات اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسل آینده نمود پیدا کند.

شناخت عمیق شخصیت حضرت زهرا (س) ضرورتی برای مقابله با چالش‌های فرهنگی است

استاد حوزه و دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت بازخوانی ابعاد معرفتی و اجتماعی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای فرهنگی جامعه امروز، عبور از شناخت سطحی مناسبت‌های مذهبی و حرکت به سمت فهم عمیق معارف و اندیشه‌های اهل‌بیت (ع) است.

علی بدرخانی افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) در تاریخ اسلام جایگاهی فراتر از یک شخصیت صرفاً تاریخی دارند و بررسی خطبه‌ها، مواضع و سیره عملی ایشان، مجموعه‌ای ارزشمند از آموزه‌های اعتقادی، اجتماعی و معرفتی را در اختیار جامعه قرار می‌دهد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت خطبه فدکیه تصریح کرد: خطبه فدکیه یکی از جلوه‌های برجسته عمق معرفت، قدرت استدلال و بینش توحیدی حضرت زهرا (س) است، مطالعه و تبیین این میراث ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی دینی و تقویت قدرت تحلیل مسائل اعتقادی در میان نسل جوان باشد.

بدرخانی با بیان اینکه یکی از ابعاد مهم سیره حضرت زهرا (س)، پیوند میان معرفت دینی و مسئولیت اجتماعی است، اظهار کرد: آن حضرت نشان دادند که آگاهی و ایمان نباید صرفاً در عرصه فردی باقی بماند، بلکه انسان مؤمن در برابر مسائل و سرنوشت جامعه نیز مسئولیت دارد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برای تبیین اندیشه فاطمی تأکید کرد و گفت: پرداختن علمی و مستند به شخصیت حضرت زهرا (س) می‌تواند در برابر برداشت‌های نادرست از مفاهیم دینی، تحریف‌های تاریخی و چالش‌های هویتی نسل جدید نقش روشنگرانه‌ای داشته باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ایام فاطمیه فرصتی برای تعمیق معرفت دینی و بازاندیشی در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی است و باید از این ظرفیت برای تبدیل معارف اهل‌بیت (ع) به آگاهی، بینش و رفتار اجتماعی بهره گرفت.

فرهنگ فاطمی؛ چراغ راهی برای ترویج سبک زندگی اسلامی

کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه اظهار کرد: سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) سرشار از آموزه‌های ارزشمند اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی است که می‌تواند به‌عنوان الگویی جامع برای زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ایشان با برخورداری از ویژگی‌هایی همچون ایمان، عفاف، حیا، صبر، ساده‌زیستی و مسئولیت‌پذیری، الگویی ماندگار برای زنان و خانواده‌های جامعه اسلامی هستند.

عاطفه عسگری افزود: فرهنگ فاطمی تنها به برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی محدود نمی‌شود، بلکه باید آموزه‌های آن در رفتار، گفتار، سبک زندگی، تربیت فرزندان و روابط خانوادگی نمود پیدا کند و تبیین جایگاه زن در مکتب اسلام، تقویت بنیان خانواده و توجه به ارزش‌های اخلاقی از مهم‌ترین ابعاد این فرهنگ به شمار می‌رود.

این کارشناس فرهنگی ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی درست و جذاب سیره حضرت زهرا (س) به نسل جوان هستیم. استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، مدارس، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی می‌تواند در انتقال این مفاهیم نقش مؤثری داشته باشد.

عسگری با تأکید بر نقش خانواده در نهادینه‌سازی فرهنگ فاطمی تصریح کرد: مادران با الگوگیری از رفتار و منش حضرت زهرا (س) می‌توانند نقش مهمی در تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر ایفا کنند. همچنین ترویج فرهنگ ایثار، همدلی، احترام به والدین و توجه به نیازمندان از جمله ارزش‌هایی است که باید در جامعه تقویت شود.

وی تصریح کرد: زنده نگه داشتن فرهنگ فاطمی نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و اقدامات فرهنگی اثرگذار است و باید تلاش کنیم تا سیره حضرت فاطمه زهرا (س) از یک موضوع صرفاً مناسبتی به الگویی عملی در زندگی روزمره مردم تبدیل شود.