به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ناس عربستان با اشاره به پیامدهای اختلال در فعالیت فرودگاه ریاض گفت: تعطیلی این فرودگاه که ۵۰ درصد ظرفیت عملیاتی این شرکت را تشکیل می‌دهد، ما را ناچار کرد پروازها را به فرودگاه‌های دیگر منتقل کنیم.

وی افزود: این اختلال‌ها کاهش فعالیت‌های عملیاتی شرکت را به دنبال داشته و سود ناس را به ۲۷ میلیون ریال رسانده است؛ در حالی که سود این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ میلیون ریال بود.

مدیرعامل ناس همچنین هشدار داد که ابهام درباره زمان ازسرگیری فعالیت فرودگاه ریاض، نتایج مالی سه‌ماهه چهارم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پیش‌بینی‌های این شرکت برای سال ۲۰۲۶ را با تعلیق مواجه کرده است.

در هفته‌های اخیر، ارتش یمن در چارچوب حملات تلافی‌جویانه خود، فرودگاه‌های مختلف عربستان از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض و فرودگاه‌های ابها و دمام را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است.

این حملات موجب اختلال در تردد هوایی و توقف فعالیت برخی فرودگاه‌ها شده است. گزارش‌ها نیز از لغو و تغییر مسیر شمار زیادی از پروازها و تعلیق پرواز برخی شرکت‌های هواپیمایی به مقصد ریاض حکایت دارد.