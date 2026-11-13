به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب ۴۸، این سازمان‌ها روز پنجشنبه از نمایندگان پارلمان فرانسه خواستند طرح قانونی ممنوعیت محصولات شهرک‌های صهیونیستی احداث‌شده در کرانه باختری را به تصویب برسانند.

این طرح از حمایت بیش از یکصد نماینده پارلمان فرانسه از هشت فراکسیون سیاسی برخوردار است و پس از تصویب در کمیسیون مربوطه، قرار است ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) در صحن علنی پارلمان به بحث و بررسی گذاشته شود.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که انتقادهای بین‌المللی از سیاست‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی افزایش یافته و در کشورهای اروپایی نیز درخواست‌ها برای اتخاذ اقدامات عملی علیه محصولات این شهرک‌ها رو به گسترش است.

بر اساس حقوق بین‌الملل، شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی است و نهادها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی بارها خواستار توقف این اقدامات شده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۳۴ تأکید کرده است که ایجاد شهرک‌های صهیونیست در اراضی فلسطینی اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار حقوقی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاست شهرک‌سازی و اقدامات مرتبط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند و این رژیم باید حضور غیرقانونی خود را در سرزمین‌های اشغالی پایان دهد.

پیش‌تر نیز چند کشور اروپایی لایحه ممنوعیت خرید و واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را تصویب کرده‌اند.