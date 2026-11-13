به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم چناران با تأکید بر ضرورت تداوم راه حضرت زهرا (س) در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، امیدآفرینی، تقویت وحدت و همدلی و مطالبه‌گری منصفانه را از مهمترین وظایف امروز جامعه دانست.

امام جمعه چناران با تبیین ابعاد جهاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: جهاد عظیم و بی‌نظیر حضرت زهرا (س) جایگاه والای ایشان را رقم زد چرا که آن حضرت در مسیر دفاع از حق و حقیقت، بزرگترین جهاد را به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به مسئولیت امروز جامعه در ادامه مسیر اهل‌بیت (ع) اذعان کرد: حضرت زهرا (س)، اهل‌بیت (ع) و شهدا چشم‌انتظار عملکرد ما هستند و این مسیر و اجتماعات مردمی باید به ظهور حضرت مهدی (عج) متصل شود.

بختیاری با بیان اینکه مأموریت امروز ما جهاد فاطمی است، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با جنگ روانی، مردم را نسبت به آینده ناامید کند از این‌ روی یکی از بزرگترین معروف‌های امروز، امیدآفرینی و تقویت روحیه امید در جامعه است.

بختیاری با اشاره به دو بال حرکت جامعه اسلامی، خاطرنشان کرد: ما دو بال داریم، بال سبز مهدوی و بال سرخ حسینی که حضور در اجتماعات، همراهی با پرچم و حفظ انسجام و همبستگی از ضرورتهایی است که نباید از آن غافل شد.

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم ظهور محقق شود و در مسیر رسیدن به اهداف الهی موفق باشیم، باید راه ائمه اطهار (ع) و حضرت زهرا (س) را ادامه دهیم، فرهنگ جامعه را اصلاح و کنشگری مؤثری داشته باشیم و برای تحقق غلبه اجتماعی در جبهه حق تلاش کنیم.

بختیاری با تأکید بر ضرورت ترویج خوبی‌ها در جامعه گفت: متأسفانه گاهی نخستین چیزی که از افراد به یاد می‌آوریم، عیبها و نقاط ضعف آنها است در حالیکه باید این نگاه را اصلاح کنیم و پیش از هر چیز خوبی‌ها را ببینیم، برجسته کنیم و در جامعه گسترش دهیم‌

وی وحدت و همدلی را از جمله معروف‌هایی دانست که دشمن درصدد تضعیف آن است و افزود: یکی از ارزشهایی که دشمن تلاش می‌کند آن را کمرنگ جلوه دهد، وحدت و همدلی بین مردم است در حالیکه وحدت مردم و مسئولان باید اولویت نخست کشور باشد و همه برای حفظ این سرمایه اجتماعی تلاش نمایند.

امام جمعه چناران مطالبه‌گری را یکی دیگر از مصادیق معروف در جامعه برشمرد و تأکید کرد: مطالبه‌گری باید سازنده، منصفانه و در راستای اصلاح امور باشد تا بتواند به پیشرفت جامعه کمک کند.

بختیاری در پایان با اشاره به هراس دشمن از فرهنگ عاشورا و محرم اظهار کرد: دشمن از عاشورا و محرم می‌ترسد و امروز باید این ظرفیت عظیم اجتماعی را به فاطمیه نیز پیوند بزنیم و با تداوم کنشگری، وحدت، امیدآفرینی و ترویج معروف‌ها مسیر تحقق اهداف الهی را دنبال نماییم.