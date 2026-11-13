به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر جمعه در مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) که به همت هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه در حرم شهدای این شهر برگزار شد، با اشاره به شأن و مقام الهی آن حضرت اظهار کرد: خواست و اراده حقیقی حضرت حق در کنار قرآن کریم آمده است و جایگاه و حقیقت آن حضرت را بیان می‌کند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه اذن خداوند آن است حضرت زهرا (س) محل تجلی اسماء و صفات الهی شود، گفت: این جایگاه، حقیقتی است که در کنار قرآن کریم مورد توجه قرار می‌گیرد و شناخت آن، مقدمه الگو گیری از حضرت زهرا(س) است.

حجت الاسلام مهدوی با اشاره به تعبیر «وقتی که مضطر نشدی...» گفت: دعا و راز و نیاز حقیقی آن گاه شکل می‌گیرد که انسان خود را در برابر خدا مضطر و نیازمند ببیند و با حالت اضطراب و توجه قلبی به درگاه او روی آورد؛ اما اگر این اضطرار و نیاز درونی نباشد، همان دور شدن از خدا نیز در محاسبات انسان به حساب نمی‌آید.

وی با بیان اینکه درب خانه حضرت زهرا(س) را زدند و نام خواستند اما نور نخواستند، افزود: نام بدون نور گرفتاری آور است؛ همان‌گونه که لباس خواستن بی‌لباس تقوا، انسان را به حقیقت نزدیک نمی‌کند.

کارشناس مذهبی با تاکید براینکه ظاهر بدون حقیقت، انسان را دچار لغزش می‌کند،تصریح کرد:لباس خواستن و حاجت خواستن ایراد ندارد، اما لباس بدون لباس تقوا گرفتاری ایجاد می‌کند و مال خواستن بدون ثروت کوثری نیز بد است؛

شناخت جایگاه الهی حضرت زهرا(س) مقدمه الگوگیری از اوست

وی با اشاره به اثرگذاری شهدا افزود: شهدا بعد از شهادت اثرگذار می‌شوند و رهبر شهید قبل از شهادت اثرگذار و بعد از شهادت اثر گذارتر است؛ این اثرگذاری، نشانه جایگاه بلند شهادت در فرهنگ دینی است.

حجت‌الاسلام مهدوی با بیان اینکه تمام اولیای الهی، خاصه کامل ترین آنان که ۱۴ معصوم هستند، مورد ابتلا قرار گرفتند، گفت: ۱۳ تن از ائمه از متوسلین چوب خوردند.

وی با اشاره به اینکه برای مقام خلیفه‌اللهی باید مورد امتحان قرار گیریم،گفت: امام زمان(عج) حضرت زهرا(س) را الگو و اسوه خود می‌داند و همین جایگاه، مسئولیت ما را در تأسی از آن حضرت سنگین‌تر می‌کند.

کارشناس مذهبی با تاکید به لزوم تأسی از حضرت زهرا(س) در تمامی وجوه، افزود: مهم‌ترین نقش تأسی فقط حجاب نیست و آن حضرت در حیا، ساده‌زیستی و دلسوزی به خلق خدا اسوه است و الگوی همه زنان و مردان به‌ شمار می‌رود.

وی از اولویت توجه به مسئله فلسطین گفت و اظهار کرد:فلسطین باید از دست حکمرانی ابلیسی، شیطانی و رژیم ظالم گرفته شود .

حجت‌الاسلام مهدوی «ولایت‌مداری » را مهم‌ترین الگوبرداری مردان و زنان از حضرت زهرا(س) دانست و گفت: حمایت از حکمرانی الهی در اوج غربت و تنهایی است که باید گفت مهم‌ترین الگو آن بخشی است که یهودی را وادار به ولایت فقیه کند.

وی با انتقاد از اینکه خواص و طرفداران حق در جریان فاطمه زهرا(س) به میدان نیامدند، درس‌ گیری از آن را ضروری دانست و گفت: بعداز مردم مبعوث شده در طی این ۲۶۰ شب حضور در اجتماع قدردانی کرد که در میدان پاسداری از ولایت مقتدرانه ایستاده اند .