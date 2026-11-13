به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزام الاسد عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور هنوز وارد نبرد واقعی نشده اند و تشدید همه جانبه درگیری ها ممکن است به فروپاشی رژیم آل سعود سعودی منجر شود.

وی تصریح کرد که ساختار حکومتی عربستان سعودی شکننده و متکی به چاه های نفت است. عملیات نیروهای مسلح یمن پیامدهای گسترده ای به دنبال دارد اما آنها هنوز اقدام به تشدید گسترده درگیری ها نکرده اند.

الاسد بیان کرد که تمامی فرماندهان و افسرانی که تجاوز نظامی علیه یمن را مدیریت می کنند تابعیت سعودی دارند. پیروزی نیروهای مسلح یمن در دو نبرد ساحل غربی و استان تعز فشار سنگینی بر ریاض و حتی واشنگتن وارد کرده است.

وی ادامه داد که مردم یمن از موضع دفاعی وارد عمل شده اند و آغاز تجاوز نبوده اند. روند تولید تسلیحات نظامی در یمن مسیری راهبردی، بلندمدت و مستمر است.