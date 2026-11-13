به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش جلیقه زردها، گروه های جوانان، اتحادیه های کارگری و شمار دیگری از نهادهای مدنی در فرانسه از قصد و نیت خود برای برگزاری تظاهرات گسترده طی فردا شنبه خبر دادند.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود این تحرکات اعتراض آمیز در برخی شهرها به ویژه پاریس با یکدیگر ادغام شده و گسترده تر شوند.

بنیامین بال، عضو جنبش جلیقه زردها اعلام کرد که تمامی اعتراضات چه در ارتباط با حقوق کودکان چه در مخالفت با خشونت پلیس و چه در اعتراض به افزایش هزینه های زندگی در مسیرهای مشترک برگزار خواهند شد یا در یک نقطه به یکدیگر می پیوندند.

لازم به ذکر است موج کنونی اعتراضات در فرانسه از اواسط سپتامبر گذشته آغاز شد. در آن زمان دانش آموزان دبیرستانی در حومه پاریس برای مطالبه بهبود شرایط مدارس خود به خیابان ها آمدند. پس از آن، معترضان خشمگین از افزایش قیمت ها نیز به این اعتراض ها پیوستند و دامنه تظاهرات به مناطق دیگر فرانسه گسترش یافت.

فرانسه در روز پنجشنبه ۵ نوامبر جاری شاهد بزرگ ترین تظاهرات دو ماه گذشته بود. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۵۷۵ هزار نفر در این اعتراض ها شرکت کردند اما اتحادیه های کارگری شمار شرکت کنندگان را حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام کردند.