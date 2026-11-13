حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اشاره به اینکه وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام برای شیعیان نعمتی بی‌بدیل است، اظهار کرد: امام زین‌العابدین (ع) این نعمت را به زیبایی بیان کرده و با خدا زمزمه می‌کنند: خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری؛ من چون تویی دارم و تو چون خود نداری.

کارشناس مسائل دینی در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه شیعیان مادری همچون فاطمه زهرا (س) دارند که عالم همچون ایشان ندارد، ادامه داد: مهم‌ترین نگرانی به‌حق حضرت درباره شیعیان این است که مبادا عبد خدا نمانند و تغییر کنند، چه بسیار عابدان و مومنانی که در غربال امتحانات عالم مردود شدند و تغییر یافتند.

غربال جنگ صفین و مردودی یاران امیرالمومنین

رئیسی با تصریح اینکه بسیاری از آنان که از قانون و سنت الهی خدای متعال مطلع نشده و گرفتار این آفت شدند با ذکر مثالی، افزود: در جنگ صفین که صدای مالک اشتر به خیمه‌ها و شمشیرش به بیخ گلوی دشمن رسید، یعنی نصرت خدای سبحان شامل حال سپاه امیرالمومنین (ع) شد، نگرانی حضرت این بود که سپاهش تحت تأثیر بازی و فریبکاری دشمن قرار گیرد.

وی ادامه داد: بازی دشمن این بود که قرآن‌ها را بر سر نیزه زدند و اولین شخص از اصحاب امیرالمومنین (ع) که به محضر حضرت آمدند یکی از «زهاد ثمانیه» هشت زاهد مشهور در صدر اسلام یعنی ربیع بن خثیم بود که تحت تأثیر این فریب دشمن در حقانیت صفین دچار تردید شد و به حضرت عرض کرد اینان مسلمان‌اند و به قرآن ایمان دارند، حضرت در پاسخ فرمودند: قرآن ناطق منم.

رئیسی با اشاره به اینکه امثال ربیع‌ها سرنوشت جنگ صفین را تغییر دادند، گفت: پیداست که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما باید هم نگران اینچنین پیروانی باشند و ایشان روی تک تک ما حساب باز کردند حال آنکه تک‌تک ما گرفتار همین سنت الهی یعنی تغییر در طول زمان هستیم.

این کارشناس مسائل دینی با یادآوری اینکه حضرت زهرا (س) روی تک تک زنان مهاجر و انصار حساب باز کرده بودند، ادامه داد: ایشان به در خانه تک تک مسلمین می‌رفتند و به تبیین و روشنگری می‌پرداختند تا شاید کسی به کمک ولایت بیاید.

از سر سفره حضرت زهرا بلند نشویم

رئیسی با اشاره به اینکه بسیاری از ما و اطرافیان‌مان گرفتار این سنت الهی شدیم و از سفره معنوی اهل بیت علیهم السلام خود را جدا کردیم، گفت: روایات فراوانی داریم که انسان‌ها را به محکم ماندن در عقیده و کم نیاوردن توصیه و سفارش می‌کنند که مبادا کم بیاوریم چرا که فلسفه خلقت پروردگار این است که بر عقیده‌مان استوار و پایدار بمانیم و متزلزل نباشیم.

وی تأکید کرد: شمر بن ذی الجوشن جانباز جنگ صفین است همان جنگی که امثال خواجه ربیع در آن تغییر کردند و از امام زمانشان دور شدند، اما در گذر زمان او هم دچار آفت تغییر شد و در مقابل سیدالشهدا (ع) شمشیر زد.

رئیسی با بیان اینکه بچه‌های هیئت و برپاکنندگان عزای اهل بیت علیهم السلام در این مسیر زحمت می‌کشند، گفت: این سفره حضرت زهراست که برای ما پهن شده تا سر این خوان بنشینیم و از آن جدا نشویم. باید سر کدام سفره بنشینیم که صاحبانش دلشان برای ما بسوزد جز همین اهل بیت علیهم السلام. تمام جبهه حق و البته جبهه کفر و نفاق پیوسته به دنبال یارگیری‌اند و باید ببینیم ما یار کدام جبهه هستیم.

شهید سلیمانی‌ها تربیت یافتگان مکتب فاطمی بودند

وی با تأکید بر آیه شریفه «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلً» (ملک/۲) امتحان و ابتلا در جهان دائمی است، گفت: جوهره انسان در لابلای گرفتاری‌ها و تلخ و شیرینی‌ها روشن می‌شود. نشستن سر سفره اهل بیت (ع) قلوب انسانها را «کزبر حدید» یعنی همچون فولاد و بلکه محکم‌تر از آن می‌کند همچنان که امثال شهیدانی چون حاج قاسم‌ها، محسن حججی‌ها در این مسیر اراده سخت و پولادین داشتند و هیچ ظواهری از دنیا آنان را از این راه منحرف نکرد. قاسم سلیمانی نه دلباخته پول و جاه و مقام و نه مست شهرت و درجات نظامی نشد و این حاصل تربیت سفره اهل بیت و حضرت زهرا (س) است.

رئیسی با تأکید بر اینکه پدر و مادرها باید دست فرزندان را به دست حضرت زهرا (س) بسپارند، یادآور شد: ما باید کاری کنیم فرزندانمان از پای این سفره بلند نشوند و سفره حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین محفل تربیت فرزندان است.

این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه حضرت زهرا از بشر درونی ما انسان‌ کامل می‌سازد، گفت: انسان تربیت یافته در مکتب فاطمی هیچ‌گاه به راحتی نمی‌لرزد و در برابر هجمه‌های سنگین کم نمی‌آورد و دچار تغییر نمی‌شود. پدر و مادر امروز نمی‌تواند فرزندش را در چارچوبی محدود از همه تهدیدات و هجمه‌ها مصون بدارد چرا که جوان و نوجوان خواه ناخواه تحت تاثیر جامعه و دوستان و رسانه‌ها و فضای مجازی قرار می‌گیرد. تنها راهکار این است که فرزندان را ذیل یک تربیت صحیح یعنی در مکتب فاطمی و سر سفره اهل بیت، محکم و نیرومند و سرسخت بار بیاوریم.

رئیسی با توصیه پدر و مادرها نسبت به حضور مستمر فرزندان در فعالیت‌های هیئات، تأکید کرد: امروز به جای آنکه مسیر صحیح زندگی را از زبان قرآن و اهل بیت (ع) بشنویم، به فضای مجازی گوش و دل سپردیم که قلوب و اذهان را مسحور ساخته و به اسارت خود درآورده است. همین گوشی‌های هوشمند باعث شده ما از بسیاری نعمت‌ها همچون تمرکز، مطالعه، صبر در شنیدن و فهم عمیق مطالب محروم شویم.

دین توخالی به راحتی انسان‌ها را دچار تغییر می‌کند

وی با اشاره به اینکه عمیق نشدن در دین باعث شد بسیاری از چهره‌های انقلابی از قطار انقلاب پیاده شوند، گفت: دین توخالی به راحتی انسان‌ها را دچار تغییر می‌کند و با یک شبهه کوچک انسان را از مسیر اصلی منحرف می‌سازد. چه بسیار از نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها دچار یأس و سرخوردگی هستند چون به خودباوری نرسیدند و این وظیفه پدر و مادر است.

رئیسی با تأکید بر اینکه جبهه منافقان و ضد انقلاب مسئولیت‌های بزرگ را به کودکان و نوجوانان می‌سپارند، این جبهه نیروهایش را از نوجوانان انتخاب می‌کند و به آنها مسئولیت می‌دهد و نیروسازی می‌کند. ما در جبهه اسلام، ابزار مهمی به اسم هیئت داریم که فضایی برای تربیت و مسئولیت‌سپاری و کادرسازی برای انقلاب و ولایت است.

سفره حضرت زهرا فن‌آوری تربیت نسل تمدن‌ساز است

وی با بیان اینکه نوجوان در نوجوانی اگر مسئولیت پذیرفت می‌تواند در بزرگسالی نیز زیر بار مسئولیت برود، گفت: سفره حضرت زهرا فن‌آوری تربیت نسل تمدن‌ساز است و طعام این سفره معنوی ذات انسان‌ها را به سمت عبودیت و معنویت تغییر می‌دهد.

رئیسی با تأکید بر اینکه مادرمان حضرت زهرا (س) نگران ماست و برای تغییر نکردن و استوار ماندن بر ایمان ما دعا می‌کند، ادامه داد: ما سر سفره‌ای در این عالم نشستیم که شب و روز نگرانمان است و از ما می‌خواهد از سر این سفره معنوی بلند نشویم و ما مادری جز حضرت زهرا نداریم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه در مکتب فاطمی انسان‌هایی تربیت شدند که در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کردند و بر عقیده خود استوار و پابرجا ماندند، گفت: حضرت صدیقه طاهره نگران شیعیان هستند و ما باید دقت کنیم که خاصه در شرایط کنونی محکم بایستیم، حواسمان به همدیگر و به نوجوانان و جوانان خودمان باشد و بر این مکتب و مسیر استوار بمانیم.