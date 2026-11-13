به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن تایمز گزارش داد که رقابت پنهان میان جی دی ونس معاون ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ممکن است به نقطه اوج خود برسد. این در حالی است که جمهوری خواهان به دنبال یافتن فردی برای مقصر جلوه دادن وی در قبال تجاوز علیه ایران و شکست سنگین در انتخابات میان دوره ای هفته گذشته هستند.

بر اساس این گزارش، پیامدهای شکست انتخاباتی ونس و هگست را در دو جبهه مقابل در حزب جمهوری خواه قرار داده است. این موضوع قرار است به یکی از محورهای اصلی انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ تبدیل شود.

پیش بینی شده ونس نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود و نام هگست نیز به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی مطرح شده است. آنها تلاش کرده اند در انظار عمومی اختلافات میان خود را کم اهمیت جلوه دهند.

واشنگتن تایمز به نقل از منابع آگاه در پنتاگون گزارش داد که رابطه آنها نفر پیچیده است و گاهی با تنش همراه بوده است. بخش عمده این تنش به رابطه نزدیک ونس با دانیل دریسکول وزیر پیشین ارتش آمریکا بازمی گردد. وی در آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ، به طور مستقیم با ونس درباره تلاش ها برای نوسازی و بازسازی ساختار ارتش گفت وگو کرده بود. این گفت وگوها خشم هگست را برانگیخت زیرا او احساس می کرد دریسکول از حدود اختیارات خود فراتر رفته و عمدا او را از روند رایزنی ها کنار می گذارد.