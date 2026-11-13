به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح جمعه در مراسم تشییع پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سنندج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهار کرد: شهدا با گذشتن از تمام تعلقات دنیوی، جان خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب و سرزمین ایران فدا کردند و امروز نیز یاد و راه آنان چراغ هدایت جامعه است.

وی با قدردانی از حضور مردم در این مراسم و اشاره به تقارن تشییع شهدای گمنام با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: حضور پیکر مطهر شهدا در میان مردم، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و یادآوری ارزش‌های والای فرهنگ ایثار و شهادت است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه گمنامی در فرهنگ شهادت به معنای ناشناخته ماندن نیست، عنوان کرد: گمنامی بالاترین مرتبه اخلاص است و این شهدا چند دهه قبل با لبیک به فرمان امام خمینی(ره)، از همه دلبستگی‌های دنیوی گذشتند و جان خود را در مسیر دفاع از انقلاب و میهن تقدیم کردند.

رضایی با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۷ سال گذشته بیان کرد: دشمنان با تمام توان و برخورداری از تجهیزات و امکانات نظامی تلاش کردند نور انقلاب اسلامی را خاموش کنند، اما به برکت ایمان مردم و خون شهدا تاکنون به اهداف خود نرسیده‌اند و در آینده نیز نخواهند رسید.

وی گفت: جنگی که ریشه در باور، ایمان و اعتقاد یک ملت دارد، با تجهیزات نظامی قابل شکست نیست و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که قدرت واقعی ملت ایران در ایمان، وحدت و پایبندی به آرمان‌های شهدا نهفته است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه و حمایت از نیروهای مسلح اضافه کرد: ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و سیره امامین انقلاب، در مقاطع مختلف پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند و این همراهی در کنار آمادگی نیروهای مسلح، ظرفیت مهمی برای صیانت از امنیت و استقلال کشور است.

رضایی با اشاره به ناکامی راهبردهای دشمن در جنگ اخیر خاطرنشان کرد: دشمنان در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز با وجود به‌کارگیری همه ظرفیت‌های خود نتوانستند به اهداف موردنظر دست پیدا کنند و امروز وحدت و انسجام ملی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور در برابر تهدیدها به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از همراهی مردم کردستان با نیروهای مسلح در روزهای جنگ گفت: مردم غیور و شهیدپرور استان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب و به‌ویژه در جنگ اخیر، با در اختیار گذاشتن امکانات، اموال و ظرفیت‌های خود از رزمندگان حمایت کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود در این منطقه دست پیدا کند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان بر ضرورت حفظ همبستگی و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر وعده الهی، فرهنگ شهادت و وحدت ملی، مسیر دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور را ادامه خواهد داد.