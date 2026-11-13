وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی و جغرافیایی استان ایلام به عنوان یکی از قطب‌های اصلی پرورش دام در منطقه زاگرس اظهار داشت: استان ایلام با داشتن ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد دامی در برابر ۶۰۰ هزار نفر جمعیت انسانی، به ازای هر نفر بیش از ۴ واحد دامی دارد و از این حیث در کشور پیشتاز است.

وی بیان کرد: همچنین این استان علاوه بر دام‌های بومی، سالیانه میزبان بیش از ۵۰۰ هزار رأس دام از استان‌های همجوار (کرمانشاه، لرستان و همدان) است که خدمات حمایتی و استقرار آن‌ها با همکاری دامپزشکی انجام می‌گیرد.

۸۰ درصد خدمات رایگان انجام می شود

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام با تأکید بر اینکه سازمان دامپزشکی یک دستگاه حاکمیتی و مسئول صیانت از سرمایه دامی و امنیت غذایی است، افزود: سالیانه حدود ۸ میلیون نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماری‌های استراتژیک دامی (همچون تب برفکی، آبله، بروسلوز، پی‌پِی‌آر و شاربون) در استان انجام می‌شود که ۸۰ درصد این خدمات به صورت کاملاً رایگان از سوی بخش دولتی ارائه می‌گردد.

به گفته وی، ارزش واکسن‌های رایگانی که تنها در سال گذشته توسط دولت خریداری و در اختیار دامداران قرار گرفته، بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.

پیرانی یکی از معضلات و چالش‌های اساسی استان را بحث کشتارهای غیرمجاز دام دانست و تصریح کرد: با توجه به تعطیلی کشتارگاه صنعتی مرکز استان طی دو سال اخیر به دلیل مشکلات واگذاری به بخش خصوصی، این پدیده تشدید شده است.

وی هشدار داد که کشتار خارج از شبکه نظارتی، سلامت شهروندان را به دلیل انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام (زئونوزها) نظیر «تب کریمه کنگو (CCHF)» به شدت تهدید می‌کند؛ چرا که بسیاری از بیماری‌ها با ظاهر سالم دام قابل تشخیص نبوده و نیازمند بررسی تخصصی پیش، حین و پس از کشتار است. وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی کشتارگاه‌های صنعتی جدید در شهرستان‌های ایوان و سیروان، این خلاء به زودی برطرف شود.

بازرسی از ۶۳ هزار مرکز و معدوم‌سازی ۱۱ تن فرآورده غیربهداشتی

مدیرکل دامپزشکی ایلام به نظارت‌های مستمر این اداره‌کل از «مزرعه تا سفره» اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۶۳ هزار مورد بازرسی از مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح استان انجام گرفته که در نتیجه آن، حدود ۱۱ تن گوشت و فرآورده غیرقابل مصرف کشف، ضبط و معدوم شده است. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ به دامپزشکی اطلاع دهند.

هشدار درباره تب مالت و لزوم جوشاندن ۱۵ دقیقه‌ای شیر سنتی

پیرانی با یادآوری اینکه بیش از ۸۰۰ عامل بیماری‌زا از دام به انسان قابل انتقال است، بر لزوم تشدید نظارت بر مراکز عرضه لبنیات سنتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد.

وی به شهروندان توصیه کرد برای پیشگیری قطعی از ابتلا به بیماری تب مالت (بروسلوز)، شیرهای خام و سنتی را پیش از مصرف حتماً به مدت ۱۵ دقیقه بجوشانند.