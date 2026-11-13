به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه کم‌فشار بارشی که طی هفته گذشته موجب بارش‌های گسترده، به‌ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان سمنان شده بود، از این استان خارج شده و شرایط جوی به‌تدریج به سمت پایداری پیش می‌رود.

همزمان با خروج این سامانه سرد و بارشی، پیش‌بینی‌ها از افزایش تدریجی دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که از روز شنبه، به‌ویژه در مناطق غربی و مرکزی، روند افزایش دما محسوس‌تر خواهد بود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی و نقشه‌های پیش‌یابی، از روز جمعه تا اوایل هفته آینده افزایش دما در استان سمنان پیش‌بینی می‌شود. همچنین برای روز جمعه، جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما و وزش باد در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

در مرکز استان سمنان، آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی شده است. در شاهرود نیز آسمان نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد و کاهش تدریجی ابرها پیش‌بینی می‌شود؛ هرچند در برخی مناطق شمالی این شهرستان، از جمله بسطام، همچنان احتمال حضور ابرها وجود دارد.

در شهرستان میامی نیز روند افزایش دما و کاهش ابرها همراه با وزش باد ادامه خواهد داشت. دامغان نیز روزی با جوی پایدار، افزایش دما و وزش باد را سپری می‌کند و شرایط جوی مشابهی برای شهرستان سرخه پیش‌بینی شده است.

در مهدیشهر نیز کاهش ابر، وزش باد و افزایش حدود دو درجه‌ای دمای هوا مورد انتظار است.

در مناطق غربی استان، از جمله گرمسار و آرادان، افزایش دما همراه با وزش باد و احتمال بروز گردوخاک پیش‌بینی می‌شود؛ شرایطی که می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود. روند افزایش دما در این مناطق از روز گذشته آغاز شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از روز شنبه با استقرار شرایط جوی پایدار، افزایش دما و وزش باد در نقاط مختلف استان سمنان ادامه خواهد داشت و در روزهای پایانی آبان‌ماه نیز تغییرات قابل‌توجهی در وضعیت جوی پیش‌بینی نمی‌شود.