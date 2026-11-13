خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، دختر گرامی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ اسلام هستند که سیره زندگی، منش اخلاقی و مواضع اعتقادی ایشان، الگویی ماندگار برای مسلمانان در عرصه‌های فردی و اجتماعی به شمار می‌رود.

ایشان با برخورداری از فضایل والای انسانی، همچون ایمان، تقوا، عفاف، ساده‌زیستی، صبر، مسئولیت‌پذیری و دفاع از ارزش‌های اسلامی، جایگاهی ویژه در فرهنگ و معارف اسلامی دارند.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) در کنار نقش برجسته خود در خانواده و تربیت فرزندانی همچون امام حسن (علیه السلام)، امام حسین (علیه السلام) و زینبین (سلتم الله علیها)، در تحولات مهم صدر اسلام نیز حضوری اثرگذار داشتند و با روشنگری و دفاع از جایگاه امامت و ولایت، مواضع اعتقادی خود را به‌صراحت بیان کردند.

شهادت مظلومانه آن حضرت، پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، یکی از رویدادهای تأثیرگذار تاریخ اسلام است که همواره مورد توجه پژوهشگران، اندیشمندان و علاقه‌مندان به سیره اهل‌بیت (علیهم السلام) قرار داشته است.

هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، بازخوانی ابعاد مختلف زندگی و سیره آن بانوی بزرگ اسلام، فرصتی برای تبیین جایگاه زن، خانواده، عدالت‌خواهی و پاسداری از ارزش‌های دینی در جامعه اسلامی فراهم می‌کند.

خطبه فدکیه جلوه‌ای از دانش، بینش و مسئولیت‌پذیری اجتماعی حضرت زهرا (س) است

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تبیین شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، بر ابعاد علمی، معرفتی و اجتماعی زندگی آن بانوی بزرگ اسلام تأکید داشته و خطبه فدکیه را یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های دانش، قدرت استدلال و بینش عمیق دینی ایشان معرفی می‌کرد.

وی گفت: بررسی آثار و دیدگاه‌های شهید مطهری درباره شخصیت حضرت زهرا (سلام الله علیها) نشان می‌دهد که از نگاه این متفکر برجسته اسلامی، شناخت مقام و منزلت آن حضرت نباید صرفاً به بیان فضایل معنوی و برگزاری مراسم سوگواری محدود شود، بلکه ضروری است ابعاد علمی، اجتماعی و تاریخی زندگی ایشان نیز مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام عرب خالص بیان کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های شخصیت حضرت زهرا (سلام الله علیها)، حضور آگاهانه و مسئولانه ایشان در تحولات اجتماعی و سیاسی صدر اسلام است؛ خطبه فدکیه که پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایراد شد، نمونه‌ای روشن از قدرت علمی و استدلالی آن حضرت به شمار می‌رود؛ این خطبه علاوه بر پرداختن به موضوع فدک، مباحث عمیقی درباره توحید، نبوت، فلسفه احکام، جایگاه قرآن و مسئولیت جامعه اسلامی در قبال ارزش‌های دینی را در بر دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان، با بررسی محتوای این خطبه، سطح بالای معارف اعتقادی و فلسفی آن را مورد توجه قرار داده و بر این باور است که سخنان حضرت زهرا (سلام الله علیها) نشان‌دهنده برخورداری ایشان از معرفتی عمیق و تسلطی کم‌نظیر بر مبانی دینی و معارف اسلامی است.

وی ادامه داد: از دیگر ابعاد مهم سیره فاطمی، دفاع از حق و ایستادگی در برابر انحرافات اجتماعی است؛ در این چارچوب، پیگیری موضوع فدک را نمی‌توان صرفاً مطالبه‌ای اقتصادی و شخصی تلقی کرد؛ بلکه این اقدام در بستر تاریخی خود، با مسئله احقاق حق، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و روشنگری درباره مسائل جامعه اسلامی ارتباط دارد.

حجت‌الاسلام عرب خالص تصریح کرد: حضرت زهرا (سلام الله علیها) در شرایطی که جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با تحولات مهمی مواجه شده بود، با بهره‌گیری از منطق، استدلال و استناد به قرآن کریم، دیدگاه خود را بیان کردند و نشان دادند که زن مسلمان می‌تواند در عین پایبندی به عفاف و ارزش‌های اخلاقی، نقشی آگاهانه و مؤثر در عرصه اجتماعی ایفا کند.

وی اظهار کرد: بر اساس این دیدگاه، بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در ایام شهادت ایشان، فرصتی برای تبیین جایگاه علم، عدالت‌خواهی، آگاهی اجتماعی و دفاع از ارزش‌های دینی است؛ آموزه‌هایی که می‌توانند همچنان در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان راهگشا باشند.

سیره حضرت زهرا (س) الگویی جامع برای تعالی فکری و معنوی جامعه بشری است

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جان آبادی، معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه ممتاز علمی، معنوی و اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، سیره آن بانوی بزرگ را الگویی فراگیر برای همه انسان‌ها دانسته و بر ضرورت شناخت عالمانه شخصیت ایشان و پیروی از اندیشه و منش فاطمی تأکید دارد.

حجت الاسلام جان آبادی تصریح کرد: شخصیت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دارای ابعاد گسترده‌ای است که شناخت آن مستلزم توجه هم‌زمان به مقام علمی و معنوی و همچنین سیره عملی ایشان است؛ از این منظر، حضرت زهرا (سلام الله علیها) تنها الگویی برای زنان مسلمان نیستند، بلکه به دلیل برخورداری از فضایل والای انسانی و الهی، برای همه افراد جامعه، اعم از زن و مرد، اسوه و سرمشق به شمار می‌روند.

وی تبیین جایگاه حضرت زهرا (سلام الله علیها )، میان دو حوزه معرفت و عمل تفکیک قائل شد و بیان کرد: نخست، شناخت مقام علمی و اعتقادی آن حضرت و دوم، توجه به سیره و سنتی که پیروی از آن برای جامعه اسلامی امکان‌پذیر و ضروری است.

معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر همین اساس، اندیشه توحیدی، معرفت دینی، اخلاص، عبادت، صبر و استقامت از مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که در سیره حضرت فاطمه (سلام الله علیها) جلوه‌گر شده‌اند؛ زندگی آن حضرت نشان می‌دهد که معنویت و حضور مسئولانه در جامعه، دو مقوله جدا از یکدیگر نیستند و انسان مؤمن می‌تواند در کنار بندگی خداوند، نسبت به مسائل اجتماعی و سرنوشت جامعه خود نیز احساس مسئولیت داشته باشد.

وی اظهار کرد: بزرگداشت سالروز شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) نباید صرفاً در برگزاری مراسم عزاداری و بیان مصائب آن حضرت خلاصه شود؛ بلکه هدف اصلی از این مناسبت، شناخت اندیشه و انگیزه‌های الهی ایشان و حرکت در مسیر سیره عملی آن بانوی بزرگ است.

حجت‌الاسلام جان آبادی تاکید کرد: شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیز در این چارچوب، یادآور ضرورت پاسداری از ارزش‌های دینی، حفظ حقیقت و ایستادگی در مسیر حق است؛ مواضع آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، از جمله روشنگری‌های ایشان و خطبه فدکیه، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان معرفت دینی و مسئولیت اجتماعی است.

وی گفت: ایام فاطمیه فرصتی برای بازنگری در سبک زندگی فردی و اجتماعی و توجه به آموزه‌هایی همچون توحید، اخلاص، عفاف، استقامت، عدالت‌خواهی و مسئولیت‌پذیری است؛ آموزه‌هایی که می‌توانند با تبیین صحیح و انتقال به نسل جوان، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ دینی و اخلاقی در جامعه باشند.

زندگی و مجاهدت حضرت زهرا (س) الگویی ماندگار برای دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی است

فاطمه انصاریان، مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عظمت شخصیت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، زندگی و مجاهدت‌های آن بانوی بزرگ را نمونه‌ای برجسته از ایمان، فداکاری، مقاومت و دفاع از ارزش‌های اسلامی دانست و بر جایگاه بی‌بدیل ایشان در تربیت انسان‌های بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ اسلام تأکید داشته‌ کرد.

وی اظهار کرد: شخصیت آن حضرت را فراتر از یک الگوی خانوادگی و فردی است و نقش تاریخی و اجتماعی ایشان در پاسداری از اسلام و تداوم مسیر حق بسیار اثرگذار بوده است.

مدیر امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: خانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) با وجود سادگی، کانونی سرشار از معنویت، ایمان و تربیت انسان‌های بزرگی بود که هر یک در تاریخ اسلام منشأ تحولات مهمی شدند؛ تربیت فرزندانی همچون امام حسن مجتبی (علیه السلام)، امام حسین (علیه السلام) و حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، از جلوه‌های برجسته نقش تربیتی و معنوی آن بانوی بزرگ به شمار می‌رود.

وی یکی از مهم‌ترین ابعاد سیره حضرت زهرا (سلام الله علیها)، حضور مسئولانه ایشان در حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) دانست و گفت: آن حضرت با درک شرایط حساس جامعه اسلامی، در دفاع از جایگاه امامت و ولایت و تبیین حقایق تاریخی، مواضعی روشن اتخاذ کردند؛ خطبه فدکیه و روشنگری‌های ایشان را می‌توان از مهم‌ترین جلوه‌های این مسئولیت‌پذیری دانست.

انصاریان بیان کرد: حضرت زهرا (سلام الله علیها) الگویی از پیوند میان ایمان، آگاهی و اقدام عملی هستند؛ ایشان در کنار برخورداری از عالی‌ترین مراتب معنویت و بندگی، در برابر مسائل سرنوشت‌ساز جامعه بی‌تفاوت نماندند و با وجود دشواری‌های فراوان، بر مواضع اعتقادی خود پافشاری کردند.

وی افزود: فداکاری‌های حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و ایستادگی ایشان در کنار امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، بخشی از میراث ماندگار آن بانوی بزرگ در تاریخ اسلام محسوب می‌شود.

انصاریان تصریح کرد: شهادت مظلومانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیز یادآور روزهایی دشوار در تاریخ صدر اسلام و بیانگر اهمیت پایبندی به حقیقت و دفاع از آرمان‌های الهی است؛ بزرگداشت ایام فاطمیه تنها فرصتی برای یادآوری مصائب آن حضرت نیست، بلکه مجالی برای بازشناسی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی مسلمانان در برابر دین و ارزش‌های اسلامی به شمار می‌رود.