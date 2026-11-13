به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح آدینه در جمع خبرنگاران در مجتمع قضایی سمنان از سازش در پنج پرونده مهم حقوقی و کیفری قابل مصالحه با ارزش مالی بیش از ۹۷ میلیارد تومان در حوزه‌های قضایی دامغان و گرمسار و همچنین گذشت شاکی از قصاص عضو، همزمان با اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم» در استان خبر داد.

وی ضمن گرامی داشت ایام فاطمیه افزود: طی یک هفته گذشته و همزمان با اجرای پویش «به حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم» در استان، با تلاش و پیگیری همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف و مددکاران اجتماعی زندان، پنج پرونده مهم و قابل مصالحه در حوزه‌های قضایی دامغان و گرمسار با توافق طرفین به صلح و سازش منتهی شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت این پرونده‌ها از حیث نوع جرم، ارزش مالی، ماهیت اختلافات و تعدد اصحاب دعوا افزود: بخشی از این پرونده‌ها در شعبه ۱۱ شورای حل اختلاف زندان دامغان و بخشی دیگر در شعب نهم و دوم شورای حل اختلاف گرمسار مورد رسیدگی قرار گرفت که با بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌وگو و میانجی‌گری، زمینه حصول توافق و پایان اختلافات به صلح و سازش فراهم شد.

اکبری با بیان اینکه ارزش مالی مجموع پرونده‌های منتهی به سازش بیش از ۹۷ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: در یکی از پرونده‌ها نیز با تلاش‌های صورت‌گرفته و پیگیری‌های مستمر، شاکی از حق قصاص عضو گذشت کرد و بدین ترتیب زمینه سازش و جلوگیری از پیامدهای ناشی از اجرای حکم فراهم شد.

وی با تأکید بر جایگاه شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی اظهار داشت: فعالیت این شوراها در کنار رسیدگی‌های قضایی، نقش مهمی در کاهش اختلافات، پیشگیری از گسترش دعاوی و جرایم، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی بر طرفین و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه داشته است.