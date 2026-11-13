حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز سه‌شنبه هفته آینده با وزش بادهای نسبتاً شدید شمالی روی دریا، سواحل استان (به‌ویژه مناطق جنوبی) مواج پیش‌بینی می شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت وزش باد و در برخی مناطق مه صبحگاهی پدیده‌های غالب در سطح استان خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف، در برخی ساعات وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالباً شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در سواحل مرکزی گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و روی دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز در مناطق شمالی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر، فردا مناطق شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر و مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر. پیش بینی می شود.