عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروازهای هفتگی در مسیر ارومیه ـ استانبول و بالعکس، از پنجم آذرماه از فرودگاه بین‌المللی شهید باکری ارومیه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، این پروازها در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه هر هفته برقرار خواهد بود و امکان سفر هوایی میان ارومیه و استانبول را برای مسافران فراهم می‌کند.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی پروازها،این پرواز در ساعت ۱۰ صبح از فرودگاه ارومیه به مقصد استانبول انجام می‌شود و همان روز ساعت ۱۳ از استانبول به مقصد ارومیه پرواز خواهد کرد.

طهماسبی گفت: بر این اساس، دو پرواز هفتگی در مسیر بین‌المللی ارومیه ـ استانبول و بالعکس، در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه انجام خواهد شد.