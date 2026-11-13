به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به علت حاکمیت سکون نسبی هوا از امروز جمعه تا دوشنبه ۲۵ آبان، غلظت آلاینده‌های جوی افزایش و کیفیت هوا کاهش می‌یابد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، افزایش انباشت آلاینده‌ها به ویژه در مناطق مرکزی استان از جمله برخوار (دولت آباد)، لنجان، کبوتر آباد، مبارکه، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، خمینی شهر، فلاورجان و شهر اصفهان پیش‌بینی شده است.

هواشناسی اصفهان افزوده است که احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و حتی رسیدن عدد شاخص به شرایط قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه در صورت مهار نشدن منابع آلاینده‌ها (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی وجود دارد.

هواشناسی اصفهان در ادامه توصیه کرده است که شهروندان با حمل و نقل عمومی تردد کرده و استفاده از خودروهای شخصی را کاهش دهند.

هواشناسی اصفهان بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.