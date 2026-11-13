به گزارش خبرنگار مهر، عطر دل‌انگیز هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح جمعه در میدان امام خمینی(ره) همدان بر روی دستان مردم دارالمومنین همدان تشییع شد و جلوه‌ای کم‌نظیر از ولایتمداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

امروز همدان میعادگاه مردم مومن، انقلابی و شهیدپروری بود که از نقاط مختلف شهر خود را به قلب شهر رسانده تا کاروان هشت لاله فاطمی را بر دوش غیرت خویش بدرقه کنند. این آیین معنوی و کم‌نظیر با حضور مسئولان استان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و آحاد مختلف مردم پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین در فضایی آکنده از اشک و معنویت برگزار شد.

همدان که همواره در دوران هشت سال دفاع مقدس و آزمون‌های حساس تاریخ انقلاب اسلامی پیشگام ایثار و جانبازی بوده است، این بار نیز در سالروز شهادت ریحانه النبی (س) قبله‌گاه دل‌های عاشقی شد که سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت پرستوهای گمنام خود بودند.

پرچم‌های سیاه عزای فاطمی در کنار بیرق‌های سرخ و سبز «یا فاطمه الزهرا» و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز دستان جمعیت چشم‌اندازی شورانگیز و حماسی خلق کرد، فضایی که در آن زمزمه روضه‌های مادر بی‌پلاک با فریادهای مرگ بر استکبار در هم آمیخته بود.

پیکر شهدای گمنام یک هفته میهمان مردم ولایتمدار استان همدان بودند

حضور معنوی و پربرکت این هشت ستاره گمنام مختص آیین تشییع روز جمعه نبود. پیکرهای مطهر این شهدای والامقام به مدت یک هفته در سراسر استان همدان، از شمالی‌ترین شهرستان‌ها و روستاها تا دانشگاه‌ها، مراکز علمی، حوزه‌های علمیه و مدارس تشییع شده بودند.

کاروان شهدای گمنام در طول این هفت روز به هر محله و دیاری که پا نهاد، شوری وصف‌ اپذیر برپا ساختند و دانشگاه‌ها روزهایی سراسر نورانی را با حضور فرزندان گمنام روح‌الله سپری کردند؛ مجالسی که در آن‌ها دانشجویان و نخبگان علمی صورت بر تابوت‌های معطر به نام زهرا (س) نهاده و با قطرات اشک، دلتنگی‌ها و دردهای خود را با شاهدان زنده تاریخ نجوا کردند.

مدارس استان نیز در روزهای گذشته میزبان این مربیان بزرگ ایثار و رشادت بودند. نسل نوپایی که جنگ تحمیلی و سال‌های دفاع مقدس را به چشم ندیده بود، در مواجهه با تابوت‌های سبکبار اما سرشار از عزت شهدا از نزدیک با حقیقت فداکاری و جانفشانی در راه میهن آشنا شد.

دانش‌آموزان با نثار شاخه‌های گل و زمزمه زیارت عاشورا در حیاط مدارس و سالن‌های اجتماعات پیوندی عمیق و قلبی با نسل حماسه سازان ایران اسلامی برقرار کردند.

حضور پیکر مطهر شهدا در روستاها و دورافتاده‌ترین مناطق استان نیز موجب پیچیدن عطر معنویت در روستاها شد، جایی که پیرزنان و کشاورزان و روستائیان ولایتمدار با دود کردن اسپند و قرائت قرآن در مبادی ورودی روستاها به استقبال آمدند و فرزندان راستین خود را همچون عزیزترین اعضای خانواده در آغوش کشیدند.

در طول این یک هفته تجمعات شبانه مردمی، شب‌های وداع در مساجد و مهدیه‌های شهرها، حسینیه‌ها و گلزارهای شهدا مملو از نجواها و عهدهای ناگسستنی بود.

در این محافل شبانه مردم متدین و ولایتمدار همدان با اشک دیده و مشت‌های گره کرده عهد بستند تا پای جان در مسیر حراست از اسلام ناب محمدی، خیمه ولایت و کیان میهن عزیز بایستند و نگذارند یاد و راه فداکاران ایران به فراموشی سپرده شود.

شهدا الگوی ایستادگی و مقاومت مردم در برابر استکبار جهانی

در آیین تشییع متمرکز صبح امروز در همدان این عهد و پیمان رنگ و بویی رسمی، عمیق و همگانی به خود گرفت. اقشار مختلف مردم همدان به ویژه نسل جوان دانشگاهی و دانش آموزان در کنار پیشکسوتان جهاد و شهادت یک صدا اعلام کردند که در دفاع از خاک پاک این سرزمین و پاسداری از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم نشان دادند که منطق مقاومت و ایثار همچنان روح جاری در شریان جامعه است و در برابر زیاده خواهی‌ها، تهدیدات و توطئه‌های جبهه استکبار جهانی هرگز سر تسلیم فرود نخواهند آورد.

دانشجویان و دانشگاهیان حاضر در مراسم شهدای گرانقدر را مصداق بارز هویت ملی و دینی ایران دانستند و تاکید داشتند که همان گونه که شهدا با تقدیم خون پاک خویش تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند، دانشگاهیان نیز با جهاد علمی و تلاش شبانه روزی مسیر پیشرفت، خودکفایی و آبادانی همه جانبه کشور را هموار خواهند کرد و پرچم عزت ایران را در قله‌های علمی برافراشته نگه خواهند داشت.

مراسم با طنین نوای «لبیک یا حسین» و «لبیک یا مهدی» قرائت دعای فرج و اقامه نماز بر پیکرهای مطهر به پایان رسید و سپس پیکرهای این هشت شهید گمنام بر روی شانه‌های مردان و زنان داغدار تشییع شدند تا خاک دارالمومنین همدان تا ابد امانت دار پیکر مطهر شهدا گرانقدر باشد که برای عزت، دین و میهن جان خویش را نثار کردند.

این شهدای گرانقدر در بیمارستان آتیه همدان، دانشگاه ملی مهارت پسرانه خوارزمی ملایر، دانشگاه ملی مهارت دخترانه کوثر ملایر، نیروگاه برق شهید مفتح و مجتمع فرهنگی بسیج کبودراهنگ تدفین شدند.