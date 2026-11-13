به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا حیدری ،ظهر جمعه، با اشاره به ویژگی‌های مراسم امسال اظهار داشت: با توجه به شهادت قائد شهیدمان و نخستین سالی که در ایام فاطمیه از فیض حضور ایشان محروم هستیم، مردم ولایت‌مدار و بصیر ورامین آیین تشییع نمادین حضرت زهرا(س) را به حرکتی میدانی در مسیر انتقام از قاتلان امام شهید تبدیل خواهند کرد.

وی افزود: محبان اهل‌بیت(ع) با شور و شعور فاطمی و با شعار «منتقمان فاطمی» در این آیین باشکوه شرکت می‌کنند تا در کنار عزاداری برای مادر سادات، فریاد انتقام و خون‌خواهی امام شهیدمان را نیز سر دهند.

دبیر اجرایی تشییع نمادین حضرت زهرا(س) درباره زمان آغاز برنامه‌ها گفت: مواکب و غرفه‌های پذیرایی از ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه در خیابان آیت‌الله محمودی فعالیت خود را آغاز کرده و آماده پذیرایی از عزاداران خواهند بود.

حیدری ادامه داد: دسته عزاداری نیز ساعت ۱۸:۳۰ طبق روال سال‌های گذشته از مقابل بیت آیت‌الله محمودی(ره)، بنیان‌گذار این آیین، حرکت کرده و پس از عبور از میدان امام خمینی(ره) و خیابان ۱۵ خرداد، به سمت گلزار شهدای گمنام عزیمت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مراسم با عزاداری در جوار مزار شهدا به پایان می‌رسد، تصریح کرد: پس از پایان آیین تشییع، عزاداران می‌توانند برای شرکت در تجمعات مردمی در میادین حضور پیدا کنند.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود درباره محدودیت‌های ترافیکی مراسم اظهار داشت: مجموعه برگزارکننده در این زمینه تابع تصمیمات پلیس راهور و مراجع مسئول است و با هماهنگی‌های انجام‌شده، تلاش شده خیابان آیت‌الله محمودی تا ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه برای تردد خودروها باز باشد و پیش از آغاز فعالیت مواکب محدودیتی در این مسیر ایجاد نشود.

وی افزود: مسیر حدفاصل میدان امام خمینی(ره) تا گلزار شهدای سید فتح‌الله، صرفاً هم‌زمان با حرکت دسته عزاداری به‌صورت موقت مسدود خواهد شد و پس از عبور دسته، تردد در این مسیر و خیابان آیت‌الله محمودی برقرار می‌شود.

دبیر اجرایی تشییع نمادین حضرت زهرا(س) با تأکید بر مردمی بودن این مراسم خاطرنشان کرد: به لطف خداوند، بیست‌وهشتمین سال برگزاری این آیین با وجود مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم، با مشارکت مردم برگزار می‌شود و امسال ۲۳ غرفه کاملاً مردمی که هزینه‌های آن‌ها از محل کمک‌های شخصی تأمین شده است، از عزاداران فاطمی پذیرایی خواهند کرد.

حیدری در پایان با قدردانی از عوامل اجرایی و دستگاه‌های پشتیبان گفت: همان‌گونه که آیت‌الله محمودی(ره)، بنیان‌گذار این آیین حسنه، بر مردمی بودن آن تأکید داشت، تشییع نمادین حضرت زهرا(س) همچنان با محوریت مردم برگزار می‌شود و دستگاه‌هایی همچون پلیس راهور و نیروی انتظامی نیز در بخش پشتیبانی و تأمین نظم و امنیت مشارکت دارند.