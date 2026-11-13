به گزارش خبرنگار مهر، در روزی که ارومیه در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) سیاه‌پوش بود، چهار مسافر از راه رسیدند؛ مسافرانی که سال‌ها پیش بی‌نام و نشان برای دفاع از این سرزمین رفتند و امروز بر شانه‌های مردمی بازگشتند که آمده بودند آخرین بدرقه را برایشان به یادگار بگذارند.

امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، خیابان های محل تشییع شهدای خوشنام ارومیه حال‌وهوای دیگری داشت. این بار مردم برای بدرقه کسانی به خیابان آمده بودند که نه نامشان را می‌دانستند و نه نشانی از خانواده‌هایشان داشتند؛ اما غربت و مظلومیتشان برای همه آشنا بود.

چهار پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، در میان جمعیتی که از ساعت‌های آغازین مراسم گرد هم آمده بودند، بر دوش مردم به حرکت درآمد. صدای نوحه و ذکر صلوات با قدم‌های آرام تشییع‌کنندگان همراه شده بود و در میان جمعیت، نگاه‌هایی دیده می‌شد که از پشت اشک، تابوت‌های پیچیده در پرچم را بدرقه می‌کردند.

از خیابان شهید سلیمانی تا میدان انقلاب، مردم پا به پای پیکر شهدا حرکت کردند؛ برخی با شاخه‌های گل، برخی با پرچم‌های برافراشته و بسیاری تنها با چشمانی اشک‌آلود. برای آنان این چهار شهید غریبه نبودند؛ همان فرزندان این خاک بودند که روزگاری برای امنیت همین خیابان‌ها و خانه‌ها از جان خود گذشتند.

در میدان انقلاب، آیت‌الله عسگر دیرباز، نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری، بر پیکر مطهر شهدا نماز اقامه کرد و حاضران نیز در این آیین معنوی، با شهیدان تجدید عهد کردند.

همزمانی این بدرقه با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر حال‌وهوای مراسم رنگ دیگری بخشیده بود. نوای عزاداری و سینه‌زنی در میان جمعیت طنین‌انداز بود و مردم، در روزی که به یاد بانوی صبر و وفاداری سوگواری می‌کردند، چهار فرزند گمنام وطن را نیز بدرقه می‌کردند.

اما وداع هنوز به پایان نرسیده بود. جمعیت پس از اقامه نماز، مسیر خیابان امام خمینی(ره) به سمت خیابان سرداران را در پیش گرفت و پیکرهای شهدا در میان نوحه‌خوانی و سینه‌زنی مردم به سوی قطعه شهدا همراهی شدند؛ مسیری که هر قدم آن، یادآور روزهایی بود که جوانان این سرزمین برای بازگشت آرامش به ایران، از خانه و زندگی خود دل کندند.

آذربایجان‌غربی از شنبه ۱۶ آبان‌ماه میزبان این چهار شهید گمنام بود. پیکرهای مطهر آنان در قالب برنامه استانی «میثاق با شهدا» به شهرهای مختلف استان رفت و مردم در نقاط گوناگون فرصت یافتند با این میهمانان آسمانی وداع کنند؛ میزبانی چندروزه‌ای که سرانجام در ارومیه به بدرقه‌ای باشکوه رسید.

همزمان با این آیین، پیکر ۳۵۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در سراسر کشور تشییع شد و ارومیه نیز با حضور مردمی که برای ادای احترام به شهیدان آمده بودند، چهار تن از این مسافران آسمانی را بدرقه کرد.

سرانجام پیکرهای مطهر چهار شهید برای خاکسپاری به قطعه شهدا منتقل شد؛ جایی که قرار است از این پس، آرامگاه مردانی باشد که نامشان در زمین ناشناخته مانده، اما یاد و راهشان در حافظه این سرزمین زنده است.

امروز ارومیه چهار شهید گمنام را به خاک سپرد؛ اما برای مردمی که ساعت‌ها شانه به شانه آنان قدم برداشتند، گمنامی هرگز به معنای ناشناخته بودن نبود. آنان نامی نداشتند، اما در دل یک شهر جا گرفتند.