به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح جمعه در حاشیه مراسم تشییع پیکر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در بوشهر، با اشاره به همزمانی این آیین با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: فاطمیه صرفاً یادآور یک واقعه تاریخی نیست، بلکه مکتبی عمیق و ریشه‌دار است که آموزه‌های آن در طول تاریخ الهام‌بخش دفاع از حق و حقیقت بوده است.

وی افزود: جوانان غیور ایران با تأسی از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و در مسیر دفاع از حقی که در تاریخ مورد ظلم قرار گرفت، راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند و با نثار خون پاک خود برای زنده نگه داشتن این مکتب ایستادگی کردند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به دستاوردهای پیروی از مکتب اهل‌بیت(ع) بیان کرد: حفظ استقلال کشور و استمرار اقتدار جمهوری اسلامی از ثمرات این مسیر است و امروز ملت ایران با تکیه بر همین باورها توانسته پرچم استقلال و عزت خود را برافراشته نگه دارد.

دشتی تأکید کرد: این مسیر با اتکا به آموزه‌های فاطمی ادامه خواهد یافت و تا تحقق عدالت در جهان و فرارسیدن دوران ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) استمرار دارد.

وی حضور گسترده جوانان در مراسم تشییع شهدای گمنام را نشانه زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: مشارکت پرشور نسل جوان در این آیین نشان می‌دهد که راه شهدا همچنان با قدرت دنبال می‌شود و خون پاک شهیدان ضامن تداوم این مسیر خواهد بود.

جایگاه ولایت فقیه در هدایت جامعه

سردار دشتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ویژگی‌های برجسته شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: شجاعت بی‌نظیر آن حضرت در دفاع از حق و ولایت از مهم‌ترین درس‌های سیره فاطمی است.

وی ادامه داد: دختر پیامبر اکرم(ص) در شرایط دشوار و بحرانی با ایستادگی و دفاع از حقیقت نشان دادند که می‌توان در برابر سختی‌ها مقاومت کرد. صبر، استقامت و شهادت ایشان نیز الگویی ماندگار برای نسل جوان در مسیر پاسداری از حق و ولایت است.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در پایان با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در هدایت جامعه خاطرنشان کرد: جوانان شهید ما برای دفاع از ولایت به میدان رفتند و امروز ولایت فقیه پرچمدار نظام و انقلاب اسلامی است تا این امانت الهی در نهایت به صاحب اصلی آن، حضرت مهدی موعود(عج) سپرده شود.

