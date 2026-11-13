به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه سومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference 2026 – PP-26) در دوحه با بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، دیدار کرد و با اشاره به سابقه مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، نشست‌ها و گروه‌های مطالعاتی این اتحادیه، بر تداوم همکاری‌های فنی و تبادل تجربیات میان کشورهای عضو تأکید کرد.

وزیر ارتباطات در این دیدار انتخاب مجدد بوگدان مارتین به‌عنوان دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات را تبریک گفت و با آرزوی موفقیت برای وی در دوره جدید مسئولیت، ابراز امیدواری کرد در دوره پیش‌رو، همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه با حمایت دبیرکل و بر پایه تعامل سازنده، اعتماد متقابل و تقویت همکاری‌های فنی و تخصصی بیش از پیش توسعه یابد.

هاشمی در ادامه با ابراز نگرانی عمیق از حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، این اقدامات را که به جان‌باختن غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی و سایر تأسیسات غیرنظامی منجر شده است، محکوم کرد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و رعایت اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خواستار اتخاذ موضعی مسئولانه از سوی جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و حفاظت از جان و امنیت غیرنظامیان شد.

وی همچنین حفظ ماهیت غیرسیاسی سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، از جمله اتحادیه بین‌المللی مخابرات، را برای استمرار همکاری‌های فنی و علمی میان کشورها ضروری دانست و تصریح کرد که سیاسی‌سازی مأموریت‌های این نهادها، اثربخشی و اعتبار آن‌ها را تضعیف می‌کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به مسئولیت دبیرکل در صیانت از بی‌طرفی و ماهیت فنی فعالیت‌های اتحادیه، بر ضرورت تداوم مسیرهای دیپلماسی فناوری و پیگیری موضوعات از طریق تعاملات تخصصی و حرفه‌ای تأکید کرد.

درخواست ایران برای ارزیابی خسارات و بازسازی زیرساخت‌های ارتباطی

هاشمی در ادامه، با یادآوری نامه جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه بین‌المللی مخابرات در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۶ درباره خسارات واردشده به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و پخش کشور، خواستار تداوم پیگیری این درخواست تا حصول نتیجه شد.

وی انجام ارزیابی جامع خسارات، شناسایی اولویت‌های بازسازی و ارائه توصیه‌های فنی برای احیا و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را از جمله محورهای مورد انتظار ایران برشمرد و با اشاره به ارجاع موضوع به دفتر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه، بر ضرورت پیگیری مستمر آن از سوی دبیرخانه اتحادیه تأکید کرد.

تأکید بر ارزیابی بی‌طرفانه در اجرای قطعنامه ۱۴۳۶

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به نامه تحلیلی ارسال‌شده درباره اجرای قطعنامه ۱۴۳۶، خواستار آن شد که ارزیابی خسارات زیرساخت‌های ارتباطی کشورهای عضو، جامع، بی‌طرفانه و مبتنی بر شواهد قابل راستی‌آزمایی باشد و خسارات واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی ایران را نیز در بر گیرد.

هاشمی تأکید کرد گزارش دبیرکل باید بر آثار و پیامدهای فنی متمرکز باشد و از انتساب مسئولیت یا اتخاذ مواضع حقوقی درباره حوادث خودداری کند. وی همچنین خواستار ارزیابی فنی خسارات واردشده به زیرساخت‌های مخابراتی و پخش ایران با استفاده از روش‌شناسی به‌کاررفته در گزارش مربوط به قطعنامه ۱۴۳۶ و بررسی امکان ارائه کمک‌های فنی و حمایت‌های ظرفیت‌سازی شد.

وی در پایان، رویکرد منصفانه، بی‌طرفانه و مبتنی بر اصول فنی را برای حفظ اعتبار اتحادیه و رسیدگی شایسته به دغدغه‌های همه کشورهای عضو ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه بین‌المللی مخابرات با حمایت دبیرکل توسعه یابد.

استقبال دبیرکل ITU از پیگیری درخواست‌های فنی ایران و توسعه همکاری‌ها

بوگدان مارتین، دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز با استقبال از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی وزیر ارتباطات، بر اهمیت مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها و برنامه‌های این اتحادیه تأکید کرد و آمادگی دبیرخانه را برای بررسی موضوعات مطرح‌شده در چارچوب مأموریت‌های تخصصی اتحادیه اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به درخواست ایران درباره ارزیابی خسارات واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی و پخش کشور، بر ضرورت پیگیری این موضوع از مسیرهای کارشناسی و فنی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد تعاملات میان ایران و دبیرخانه اتحادیه به تقویت همکاری‌های دوجانبه و پیشبرد موضوعات مورد توافق منجر شود.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبردها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیأتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. دیدارهای دوجانبه با وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف و بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین از محورهای این سفر است.