به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز گزارش داد که تاد بلانش دادستان کل موقت آمریکا طی چند ماه گذشته در یک تاسیسات نظامی در منطقه واشنگتن دی سی اقامت داشته است. سه منبع آگاه تاکید کردند که وی به جمع مقامات ارشد دولت ترامپ پیوسته است که در اقامتگاه های نظامی زندگی می کنند.

بر اساس این گزارش، از دیگر مقامات ارشد آمریکا ساکن تأسیسات نظامی این کشور می توان به اسکات بسنت، وزیر خزانه داری اشاره کرد که اخیرا در پی ادعاهای مطرح شده مرتبط با ایران به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

در این گزارش همچنین به تهدیدات گزارش شده مرتبط با کارتل های مواد مخدر اشاره شده است.

فاکس نیوز در ادامه به نقل از گزارش ماه مارس نیویورک تایمز نوشت پام باندی، وزیر دادگستری پیشین آمریکا نیز پس از آنکه نهادهای مجری قانون درباره تهدیدات مرتبط با کارتل های مواد مخدر هشدار دادند، بی سر و صدا از آپارتمان خود در واشنگتن به یک اقامتگاه نظامی منتقل شده بود. نیویورک تایمز همچنین به تهدیداتی مرتبط با واکنش ها به نحوه رسیدگی باندی به پرونده های جفری اپستین اشاره کرده بود.

بر اساس این گزارش، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا نیز در فورت مک نیر در واشنگتن دی سی اقامت دارند. استفان میلر رئیس دفتر کاخ سفید و شمار دیگری از مقامات دولت آمریکا نیز به تاسیسات نظامی یا اقامتگاه های حفاظت شده دولتی منتقل شده اند.