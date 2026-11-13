مهدی فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکیدات استاندار کرمانشاه برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان انفجار در محله ملا حسینی اظهار کرد: بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، رفع مشکلات و استمرار خدمات‌رسانی به ساکنان این محله با هماهنگی دستگاه‌های مسئول به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی افزود: در ادامه اقدامات پس از حادثه انفجار خطوط انتقال گاز، عملیات اجرای خط لوله اصلی با تلاش کارکنان شرکت گاز به پایان رسیده و اجرای خطوط فرعی نیز از فردا آغاز خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات دستگاه‌های مختلف پس از وقوع حادثه تصریح کرد: مجموعه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی از زمان بروز حادثه تاکنون، متناسب با وظایف خود برای مدیریت شرایط، برطرف کردن مشکلات و تأمین نیازهای ساکنان پای کار بوده‌اند.

فتاحیان ادامه داد: مدیریت بحران استانداری از مرحله کنترل و مدیریت حادثه تا مراحل بازسازی و بازتوانی، با حضور میدانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، وضعیت محله و مسائل ساکنان را پیگیری کرده است.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات تا رفع مشکلات باقی‌مانده خاطرنشان کرد: تکمیل زیرساخت‌های آسیب‌دیده، اجرای خطوط فرعی گاز و رسیدگی به مسائل ساکنان در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با پیگیری و همکاری دستگاه‌های مسئول، شرایط زندگی در محله ملا حسینی جعفرآباد هرچه سریع‌تر به وضعیت عادی بازگردد.