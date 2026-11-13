خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گرگان امروز حال و هوای دیگری داشت؛ خیابان‌هایی که به جای هیاهوی همیشگی، با قدم‌های آرام و نگاه‌های اشک‌آلود مردمی پر شده بود که آمده بودند به استقبال فرزندان وطن بروند. هفت شهید خوش‌نام، پس از سال‌ها دوری از خانه، بر دستان مردمی تشییع می‌شدند که شاید نام و نشانشان را نمی‌دانستند، اما احساس نزدیکی عجیبی با آن‌ها داشتند.

تابوت‌ها که از میان جمعیت عبور می‌کردند، چشم‌های بسیاری آن‌ها را دنبال می‌کرد. بعضی زیر لب ذکر می‌گفتند، بعضی اشک می‌ریختند و برخی دست بر سینه گذاشته بودند؛ گویی هرکدام در دل خود حرفی ناگفته با این مسافران بازگشته داشتند. همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، گرگان در سوگ بانوی دو عالم و در حال و هوای بدرقه هفت شهید خوش‌نام، رنگ دیگری به خود گرفته بود.

در میان جمعیت، حرف‌های مردم از جنس دلتنگی، افتخار و عهدی دوباره بود؛ عهدی که ریشه در روزهای دفاع مقدس داشت و حالا در روزگار دیگری، با حضور دوباره شهدا جان گرفته بود.

گلستان هنوز در حال و هوای چهارهزار شهید نفس می‌کشد

یکی از شهروندان گرگانی که در مراسم حضور داشت، وقتی از حال و هوای شهدایی ماه‌های اخیر استان صحبت می‌کرد، به یاد روزهای برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان افتاد و گفت: مدتی است که حال و هوای استان ما شهدایی شده است. چندی پیش اجلاسیه چهار هزار شهید را داشتیم؛ روزهایی که با شنیدن خاطرات و دیدن تصاویر شهدا، دلمان به آن‌ها گره خورد و احساس کردیم چقدر به این مردان آسمانی نزدیک هستیم.

وی با شور و شوق از تأثیر آن روزها ادامه داد: آن اجلاسیه فقط یک مراسم نبود؛ انگار دوباره ما را به روزهای ایثار و فداکاری برد. وقتی از زندگی شهدا می‌شنیدیم، وقتی مادران و پدرانشان از دلتنگی‌هایشان می‌گفتند، بیشتر می‌فهمیدیم چه انسان‌های بزرگی برای آرامش امروز ما از خود گذشتند.

این شهروند گرگانی حالا حضور هفت شهید خوش‌نام را ادامه همان روزهای معنوی می‌دانست و گفت: هنوز حال و هوای آن اجلاسیه در دل مردم زنده بود که خبر آمد پیکر شهدای جنگ تحمیلی به استان می‌آید. انگار دوباره همان حس و حال به شهر برگشت؛ این بار شهدا را نه در قاب عکس، بلکه روی دستان خودمان می‌دیدیم.

وی در حالی که نگاهش را به تابوت‌های شهدا دوخته بود، گفت: برای ما این روزها یادآور این حقیقت است که شهدا هیچ‌وقت از میان مردم نمی‌روند. شاید سال‌ها از رفتنشان گذشته باشد، اما با هر حضور و هر مراسم، دوباره به زندگی ما برمی‌گردند و دل‌هایمان را به هم نزدیک‌تر می‌کنند.

آمده ایم تا بگوییم راهتان همچنان ادامه دارد

کمی آن‌سوتر، شهروند دیگری از گرگان که برای بدرقه شهدا آمده بود، از انگیزه حضورش در این مراسم گفت؛ حضوری که برایش تنها شرکت در یک آیین تشییع نبود، بلکه فرصتی برای تازه کردن عهدی قدیمی به شمار می‌رفت.

وی گفت: امروز آمده‌ایم دوباره با شهدا عهد ببندیم و به آن‌ها بگوییم راهتان ادامه دارد. شما برای اینکه این سرزمین سربلند بماند از جان خود گذشتید و ما هم نمی‌توانیم نسبت به راه و آرمان‌هایی که برای آن‌ها جنگیدید، بی‌تفاوت باشیم

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این شهروند با اشاره به فاصله نسل امروز با روزهای دفاع مقدس، از مسئولیت مردم در قبال شهدا حرف زد: شاید ما آن روزها را از نزدیک تجربه نکرده باشیم، شاید صدای آژیرها و روزهای سخت جنگ را به خاطر نداشته باشیم، اما امروز وظیفه داریم همان روحیه ایثار، همدلی و ایستادگی را زنده نگه داریم. شهدا از ما فقط به یاد آوردن نامشان را نمی‌خواهند؛ باید در عمل نشان دهیم که ادامه‌دهنده راهشان هستیم.

وی با نگاهی به جمعیت حاضر در مراسم گفت: دیدن این همه زن و مرد، جوان و سالمند که برای بدرقه این شهدا آمده‌اند، خودش پیام بزرگی دارد. این حضور نشان می‌دهد هنوز هم دل مردم با شهداست و هنوز هم وقتی پای ایران و امنیت این سرزمین به میان می‌آید، مردم خودشان را مسئول می‌دانند.

وی بار دیگر بر عهد مردم با شهدا تأکید کرد و گفت: امروز آمده‌ایم تا بگوییم شما تنها نیستید؛ ما هستیم و تا جایی که توان داریم، راهتان را ادامه می‌دهیم. این عهد فقط برای امروز و این مراسم نیست، عهدی است که باید در تمام روزهای زندگی‌مان به آن وفادار بمانیم.

شاید گمنام باشید اما بی خانواده نیستید

در میان جمعیت، یکی دیگر از شهروندان گرگانی با نگاهی آمیخته به بغض و غرور، از احساس خود هنگام دیدن پیکر هفت شهید خوش‌نام گفت؛ شهدایی که شاید سال‌ها خانواده‌هایشان چشم‌انتظار بازگشت آن‌ها بوده‌اند، اما امروز تمام مردم گرگان برای استقبالشان آمده بودند.

وی گفت: درست است که این شهدا گمنام بودند و شاید کسی نام و نشانشان را نمی‌دانست، اما امروز همه ما مرد و زن آمده‌ایم تا بگوییم شما بی‌خانواده نیستید؛ ما خانواده شما هستیم. این مردم، خانواده همه شهدایی هستند که برای دفاع از ایران جانشان را فدا کردند.

این شهروند ادامه داد: وقتی به تابوت این شهدا نگاه می‌کنم، به مادرانی فکر می‌کنم که سال‌ها چشم‌انتظار فرزندانشان مانده‌اند. دلم می‌خواهد به آن مادران بگویم امروز مردم این شهر فرزندان شما را تنها نگذاشته‌اند. ما آمده‌ایم تا جای خالی شما را با عشق و احترام پر کنیم و بگوییم این شهدا در قلب مردم ایران جا دارند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و حضور مردم در تجمعات شبانه گفت: امروز هم در دوران جنگ با دشمنان جمهوری اسلامی ایران قرار داریم و شرایط به شکلی است که بیش از هر زمان دیگری به وحدت و حضور مردم نیاز داریم. همان‌طور که شهدا برای دفاع از این سرزمین ایستادند، ما هم پای ایران و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین اختلالی در این مسیر ایجاد شود.

وی با تأکید بر ادامه حضور در تجمعات شبانه گفت: ما هر شب با قدرت در تجمعات شبانه حضور پیدا می‌کنیم تا نشان دهیم مردم پای کار ایران هستند. امروز هم در کنار پیکر این هفت شهید آمده‌ایم تا با آن‌ها عهد ببندیم که راهشان را رها نمی‌کنیم. شاید شما امروز در میان ما نیستید، اما ما هستیم؛ ما خانواده شما هستیم و تا پای جان از این سرزمین دفاع خواهیم کرد.

عهدی که با بدرقه پایان نمی‌یابد

امروز در گرگان، هفت شهید خوش‌نام بر شانه‌های مردمی آرام گرفتند که هرکدام با خاطره‌ای، بغضی یا عهدی در دل، قدم به قدم آن‌ها را بدرقه کردند. برای بسیاری از حاضران، این مراسم تنها وداع با هفت شهید نبود؛ دیداری دوباره با آرمان‌هایی بود که سال‌ها پیش با خون فرزندان این سرزمین نوشته شد.

اجلاسیه چهار هزار شهید، بازگشت پیکر شهدای جنگ تحمیلی و حضور شبانه مردم در تجمعات، هرکدام به شکلی پیوند میان مردم و فرهنگ شهادت را زنده نگه داشته است؛ پیوندی که امروز در خیابان‌های گرگان و در میان اشک‌ها و صلوات‌های مردم، جلوه‌ای دوباره پیدا کرد.

هفت شهید خوش‌نام امروز در میان استقبال مردم تشییع شدند، اما آنچه در پایان این مراسم باقی ماند، تنها خاطره عبور تابوت‌ها از خیابان‌های شهر نبود؛ صدای عهدی بود که از دل جمعیت برخاست: شما رفتید تا ایران بماند و ما آمده‌ایم تا بگوییم راهتان ادامه دارد.