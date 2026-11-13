https://mehrnews.com/x3dBnV ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ کد مطلب 7009396 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ عزاداری و پیادهروی مردم رودان در روز شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها رودان - مردم رودان روز شهادت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها برای مادر سادات عزاداری کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 7009396 کپی شد مطالب مرتبط رودان شهرستانی محروم در هرمزگان است یک مورد کرونای انگلیسی در رودان مشاهده شده است تحویل ۲۱۲ واحد مسکونی به سیل زدگان رودان برچسبها حضرت فاطمه زهرا (س) ایام فاطمیه رودان.هرمزگان
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