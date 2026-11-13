به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احد آزادی خواه ظهر جمعه در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: وحدت ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب رمز اقتدار و عبور ایران از شرایط کنونی است و پاسداری از کشور را وظیفه‌ای همگانی می‌دانیم.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای را مهم‌ترین راهبرد صیانت از اقتدار جمهوری اسلامی ایران و عبور از شرایط حساس کنونی دانست و تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و اتحاد مردم و مسئولان هرگز در برابر دشمنان از آرمان‌های انقلاب اسلامی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ضمن تبیین ابعاد شخصیتی و سیره اخلاقی حضرت فاطمه زهرا(س) آن بانوی بزرگ اسلام را الگویی بی‌بدیل برای جامعه اسلامی دانست و ادامه داد: شناخت و الگوگیری از فضائل اخلاقی، بصیرت، استقامت و ایستادگی حضرت زهرا(س) می‌تواند چراغ راه جامعه در مواجهه با دشواری‌ها و چالش‌های امروز باشد.

حجت الاسلام آزادی خواه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را ادامه مسیر عزتمندانه و آرمان‌خواهانه اهل‌بیت(ع) برشمرد و با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات منطقه‌ای وحدت و هم‌افزایی مردم و مسئولان را مهم‌ترین ضرورت امروز دانست.

وی با انتقاد از سیاه نمایی‌ها و القای ناامیدی در جامعه، تصریح کرد: برخی اظهار نظرها و فضاسازی‌هایی که به تضعیف روحیه عمومی و نادیده گرفتن ظرفیت‌های کشور منجر می‌شود، عملا در مسیر سیاست‌های دشمنان قرار می‌گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی امیدآفرینی و تقویت روحیه و انگیزه عمومی را از الزامات عبور از مشکلات دانست و افزود: اگر مسائل و چالش‌های کشور با نگاهی واقع‌بینانه، امیدآفرین و مبتنی بر اعتماد به ظرفیت‌های داخلی دنبال شود، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل خواهد بود.

وی تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای و وحدت و انسجام حول محور ولایت فقیه را از مهمترین مولفه‌های اقتدار ایران اسلامی و چراغ راه حرکت کشور در مقطع حساس کنونی عنوان کرد.

حجت الاسلام آزادی‌خواه با تاکید بر ضرورت پاسداشت خون امام شهیدمان حضرت آیت‌الله امام سید علی خامنه‌ای، شهدای والامقام کشور و مجاهدت‌های نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و تمامی مدافعان جان‌ بر کف ایران اسلامی، گفت: امروز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های وفاداری به خون شهدا حفظ وحدت، انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان است.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران خونخواه امام شهید خود است، خاطرنشان کرد: ما هرگز از آرمان‌های انقلاب اسلامی حتی به اندازه ذره‌ای عقب‌نشینی نخواهیم کرد و پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار کشور را وظیفه‌ای همگانی می‌دانیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی رهنمودها و منویات رهبر معظم انقلاب را معیار و فصل‌الخطاب حرکت مسئولان و جریان‌های مختلف کشور دانست و تاکید کرد: آنچه در راستای تحقق منویات رهبری و تأمین امنیت ملی، منافع ایران اسلامی، اقتدار کشور و سربلندی ملت بزرگ ایران باشد، باید با جدیت دنبال شود.

حجت الاسلام آزادی خواه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت کلمه، تبعیت از ولایت فقیه و همدلی مردم و مسئولان نیازمندیم و این انسجام مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه‌ها و فشارهای دشمنان خواهد بود.