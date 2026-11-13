به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، عدالت در صدور احکام و توجه به امر به معروف و نهی از منکر را از آموزه‌های مهم سیره آن حضرت دانست و اظهار کرد: خداوند رعایت عدالت در احکام و تصمیمات را واجب کرده است؛ چراکه اجرای عدالت در دستگاه قضایی و سایر نهادها موجب آرامش و اعتماد عمومی می‌شود.

وی افزود: هنگامی که مردم اطمینان داشته باشند دستگاه قضایی بر اساس عدالت رفتار می‌کند، با آرامش به قانون و مراجع قضایی مراجعه خواهند کرد و نیازی به نگرانی و پیگیری‌های خارج از روال قانونی نخواهند داشت.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: مصلحت عمومی جامعه در گرو توجه به این فریضه است و اگر مردم نسبت به آن احساس مسئولیت کنند، جامعه به سمت اصلاح و صلاح حرکت خواهد کرد.

آیت الله محمدی‌لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: امروز استان مازندران و به‌ویژه مرکز استان میزبان پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام بود که با تلاش و مجاهدت گروه‌های تفحص شناسایی شده و با حضور باشکوه مردم تشییع شدند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع شهید محمدزاده در میدان امام حسین (ع) ساری، از حضور و همراهی مردم قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد ارواح مطهر شهدا دعاگوی مردم و حافظ کشور، نظام و رهبری باشند.

ارزش پول ملی را حفظ کنیم

امام جمعه ساری در ادامه با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، کنترل گرانی و تورم و تقویت ارزش پول ملی را از مطالبات جدی جامعه برشمرد و تصریح کرد: با وجود شرایط جنگی کشور، مسئولان باید تا حد امکان برای بهبود وضعیت معیشت مردم برنامه‌ریزی کنند و اجازه ندهند ارزش پول ملی روند نزولی داشته باشد.

آیت الله محمدی‌لائینی با تأکید بر ضرورت مقابله با سلطه دلار، خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت بازار و قیمت کالاها شد و افزود: وضعیت نان نیز نیازمند رسیدگی است؛ چراکه کاهش کیفیت نان موجب نارضایتی نانوایان و مردم شده است.

وی ادامه داد: مسئولان باید با اتحادیه نانوایان گفت‌وگو کنند، مشکلات و پیشنهادهای آنان را بشنوند و برای بهبود کیفیت نان و شرایط تولید آن تصمیمات مؤثر بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، مسائل فرهنگی به‌ویژه موضوع عفاف و حجاب را مورد توجه قرار داد و گفت: گسترش بی‌حیایی و عریان‌گرایی با شأن و جایگاه زن مسلمان و الگوی والای آن، حضرت فاطمه زهرا (س)، سازگار نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی اظهار کرد: گروه‌های جهادی، تبلیغی و فعالان عرصه جهاد تبیین باید در این زمینه نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند؛ چراکه بخشی از جامعه به دلیل کمبود آگاهی، شناخت کافی از جایگاه و ضرورت حجاب ندارد.

امام جمعه ساری در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان عالی‌رتبه، درباره برداشته شدن محدودیت‌های جغرافیایی در عرصه دفاع اظهار کرد: در شرایط دفاعی، هر نقطه‌ای که برای متوقف کردن حملات دشمن و تأمین امنیت کشور ضرورت داشته باشد، می‌تواند در چارچوب توان و تصمیمات دفاعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی سپاه درباره ارتقای برد موشک‌ها افزود: افزایش توان و برد موشکی کشور این پیام را به دشمن منتقل می‌کند که پاسخ دفاعی جمهوری اسلامی به یک محدوده جغرافیایی خاص محدود نخواهد بود و هر پایگاهی که در تعرض به کشور نقش داشته باشد، می‌تواند هدف پاسخ قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به بیانیه اخیر مجلس خبرگان رهبری، بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و بازنگری در دکترین دفاعی کشور را از موضوعات مهم مطرح‌شده در این بیانیه عنوان کرد و گفت: مردم خواستار بررسی جدی این موضوعات هستند و مسئولان نیز باید ارزیابی‌های کارشناسی لازم را در این زمینه انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین تفاوت قیام‌های الهی و جریان‌های شیطانی، خشونت، وحشی‌گری و ارتکاب جنایت را از ویژگی‌های جریان‌های شیطانی دانست و با اشاره به رفتار گروه‌های تروریستی و اقدامات نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: آنچه در رفتار این جریان‌ها مشاهده می‌شود، نمونه آشکار خشونت و بی‌رحمی است.

آیت الله محمدی‌لائینی با اشاره به جنایات گروه تروریستی داعش، اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین حملات به مردم غزه، شرایط انسانی این منطقه را دردناک توصیف کرد و گفت: مردم غزه با کمبود شدید غذا، امکانات اولیه و پوشاک گرم مواجه هستند و همچنان از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم مانده‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از رفتار خشونت‌آمیز برخی عوامل اغتشاشات در داخل کشور، به تخریب اموال عمومی، ضرب‌وجرح و وارد آمدن خسارت‌های سنگین به مردم و شهرها اشاره کرد و خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضایی به این پرونده‌ها شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از صدور قرار منع تعقیب برای برخی افراد دخیل در این حوادث گفت: افرادی که در جریان اغتشاشات مرتکب تخریب و خسارت‌های سنگین شده‌اند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و خسارت‌های واردشده نیز از اموال آنان جبران شود.

وی تأکید کرد: مردم انتظار دارند با عاملان جنایت، تخریب و آسیب به اموال عمومی و خصوصی برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد و اجرای عدالت درباره افرادی که در حوادث سال گذشته نقش داشته‌اند، مورد توجه جدی دستگاه قضایی قرار گیرد.