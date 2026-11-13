به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام امین زارعی در خطبه های نماز جمعه آبدان اظهار کرد : آمریکا بدون تردید خسارت‌هایی به کشور وارد کرده است، اما نمی‌تواند ایران را به‌طور کامل در محاصره اقتصادی قرار دهد و از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و جهان جدا کند.

وی با اشاره به تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد جهانی افزود: افزایش قیمت انرژی برای مردم آمریکا نیز تبعات اقتصادی دارد و هرگونه تنش در منطقه می‌تواند بر قیمت‌ها، به‌ویژه بازار نفت، تأثیرگذار باشد.

امام جمعه آبدان ادامه داد: از دست رفتن بازار ایران با جمعیت قابل توجه آن، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی مناسبی را از کشورهای منطقه سلب کند. همچنین تحریم ایران برای شرکت‌های تجاری، بنادر و مسیرهای حمل‌ونقل هزینه‌های سنگینی به همراه داشته است.

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دو لبه یک قیچی هستند

زارعی با اشاره به برخی مواضع و جریان‌های سیاسی در آمریکا و غرب تصریح کرد: نباید فریب فضاسازی‌ها و تصویرسازی‌های دروغین دشمن و عوامل آنها را خورد؛ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در برابر ملت ایران دو لبه یک قیچی هستند و نباید به اختلافات ظاهری آنها دل بست.

وی با تأکید بر وحدت و تبعیت مردم از رهبری گفت: مردم ایران گوش به فرمان ولی‌فقیه هستند و دشمن زبان زور را می‌فهمد؛ بنابراین باید در برابر دشمن مقتدر باشیم و با قدرت از منافع و عزت کشور دفاع کنیم.

خطیب نماز جمعه آبدان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سربازان آمریکایی و عوامل استکبار در منطقه حضور دارند و در برابر ملت‌ها و کشورهای منطقه توطئه می‌کنند، نباید میدان را خالی کنیم و پرچم مقاومت را بر زمین بگذاریم.

ضرورت ساماندهی رودخانه‌های فصلی و سدهای بخش آبدان

امام جمعه آبدان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت رودخانه‌های فصلی این منطقه اظهار کرد: با توجه به فصل بارندگی، باید برای ساماندهی رودخانه‌های فصلی چاره‌اندیشی شود؛ چراکه هر سال مبالغ زیادی برای لایروبی و پاکسازی این مسیرها هزینه می‌شود.

وی افزود: وجود درختان در مسیر جاده میانی مشکلاتی برای تردد مردم ایجاد کرده است و لازم است مسئولان برای رفع این مشکلات اقدام کنند.

زارعی همچنین با اشاره به وضعیت سدهای بخش آبدان گفت: برخی سدهای منطقه از رسوب پر شده‌اند و شیرهای تخلیه آنها نیز دچار خرابی است؛ بنابراین ضروری است پیش از آغاز بارندگی‌ها، وضعیت این سدها بررسی و برای رفع مشکلات آنها اقدام شود.

ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان

امام جمعه آبدان در بخش پایانی سخنان خود از برگزارکنندگان مسابقات قرآنی در روستای سرمستان قدردانی کرد و گفت: برگزاری این مسابقات با حضور ۲۵۰ شرکت‌کننده، اقدام ارزشمند و قابل تقدیری است.

وی با تأکید بر نقش خیران در توسعه فعالیت‌های قرآنی افزود: انتظار می‌رود خیران در حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی مشارکت بیشتری داشته باشند تا فرهنگ قرآن و آموزه‌های دینی در میان نسل جوان و نوجوان نهادینه شود.