به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان، حفظ ارتباط با مردم و پرهیز از ایجاد فاصله میان مدیران و جامعه است؛ چراکه مردم در همه عرصه‌ها پای نظام ایستاده‌اند و شایسته خدمت صادقانه هستند.

وی افزود: مسئولان در هر قوه و جایگاهی باید قدر مردم را بدانند و خدمت به آنان را افتخار خود بدانند. خدمت به مردم بدون نگاه شخصی و با نیت الهی، از ارزشمندترین عبادت‌ها است و هیچ مدیری نباید در انجام وظایف خود کوتاهی کند.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی تصریح کرد: مردم و مسئولان نباید در برابر یکدیگر قرار بگیرند؛ بلکه باید با وحدت و همدلی در مقابل دشمنان ایستادگی کنند. مردم نیز حمایت خود را از نظام در عرصه‌های مختلف حفظ کنند و اجازه ندهند اختلافات، زمینه تضعیف کشور را فراهم سازد.

صفایی بوشهری با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهنمودهای رهبری برای همه مسئولان و مردم فصل‌الخطاب است و همگان باید در عمل به این هدایت‌ها پایبند باشند.

وی در ادامه با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران از تسخیر سفارت این کشور آغاز نشده، بلکه ریشه آن به کودتای ۲۸ مرداد و مقابله با نهضت ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد. آمریکا با دخالت در امور داخلی ایران زمینه بازگشت رژیم پهلوی را فراهم کرد و در دوران حکومت آن رژیم نیز از منابع و ظرفیت‌های کشور برای تأمین منافع خود بهره برد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ایران به دلیل برخورداری از منابع ارزشمند و موقعیت راهبردی همواره مورد طمع قدرت‌های سلطه‌گر بوده است، افزود: این تصور که با امتیاز دادن به آمریکا می‌توان دشمنی این کشور را پایان داد، ساده‌اندیشی است؛ زیرا هدف اصلی آمریکا سلطه بر ایران و دسترسی به منابع و ثروت‌های آن است.

وحدت ملی و مقاومت؛ ضرورت عبور از فشارهای خارجی

صفایی بوشهری با اشاره به تجربه تاریخی مقابله قدرت‌های خارجی با ایران گفت: پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها در مقاطع مختلف به این منطقه آمدند، اما مقاومت مردم بوشهر مانع تحقق اهداف آنان شد. تاریخ این استان نشان داده است که مردم در برابر تجاوز بیگانگان ایستادگی می‌کنند.

وی با گرامیداشت سالروز حماسه مقاومت زنان لرده در برابر نیروهای انگلیسی اظهار کرد: پس از شهادت رئیس‌علی دلواری، نیروهای انگلیسی برای پیشروی در منطقه تلاش کردند، اما زنان و مردان این سرزمین در برابر آنان ایستادند. در یکی از این حماسه‌ها، گروهی متشکل از ۶ زن و ۶ مرد در برابر نیرویی حدود ۴۰۰ نفره از نظامیان انگلیسی مقاومت کردند و آنان را شکست دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر این واقعه را نمادی از روحیه مقاومت مردم استان دانست و افزود: مردم بوشهر در طول تاریخ نشان داده‌اند که در برابر تجاوز بیگانگان تسلیم نمی‌شوند و از استقلال و عزت سرزمین خود دفاع می‌کنند.

وی همچنین از آستان قدس رضوی به دلیل حمایت و پشتیبانی از مردم و نیروهای مسلح استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: با پیگیری تولیت این آستان، هیئتی برای بررسی نیازهای استان اعزام شد و در مناطق مختلف از جمله عسلویه، کنگان، گناوه، دشتستان و دشتی، حمایت‌هایی صورت گرفت.

حمایت از مردم غزه و ترویج فرهنگ قرآنی

صفایی بوشهری با محکوم کردن اقدامات سران بحرین علیه شیعیان، علما و فعالان این کشور هشدار داد: ادامه برخوردهای ظالمانه می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات مردمی و واکنش مسلمانان جهان شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار مردم غزه در آستانه فصل سرما اظهار کرد: کودکان و غیرنظامیان فلسطینی در وضعیت سختی به سر می‌برند، اما مدعیان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی در برابر این شرایط سکوت کرده‌اند.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، کسب جایگاه برتر فعالیت‌های قرآنی استان در سطح کشور را تبریک گفت و از خانواده‌ها خواست قرآن را به متن زندگی خود وارد کنند و تربیت فرزندان بر اساس آموزه‌های قرآنی را مورد توجه قرار دهند.

وی در پایان با قدردانی از ستاد فاطمیه، ستاد نماز جمعه و هیئت‌های مذهبی برای برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه تأکید کرد: سرمایه اصلی کشور مردم هستند و مسئولان باید با خدمتگزاری صادقانه، حفظ وحدت و تلاش برای رفع مشکلات، پاسخگوی اعتماد و همراهی آنان باشند.

